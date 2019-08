Harry káže o klimatu, ale létá soukromými letadly, nelíbí se poslancům

„Vzhledem k pozici, kterou zaujali vůči klimatické změně, se jejich chování jeví jako anomálie, kterou by si měli uvědomit. Je to na každém z nás, abychom omezili emise uhlíku a počet letů, které každý rok vykonáme. To je velmi důležité a někdo takto vysoce postavený by měl jít příkladem. Dost mě jejich chování překvapuje, nezapadá to do jejich veřejné image a způsobu, kterým vyjadřují obavy o planetu a životní prostředí,“ uvedla mluvčí nahněvaných poslanců Teresa Pearceová z labouristické strany v rozhovoru pro The Sun.



Harry s Meghan tento týden letěli soukromě na Ibizu a hned za dva dny do Nice. Obě cesty vykonali soukromým letadlem.



Na britského prince nedávno zaútočil i šéf britské Strany pro brexit Nigel Farage. Vysmíval se především jeho rozhodnutí mít kvůli obavám o životní prostředí jenom dvě děti. „Je to nepodstatné vzhledem k tomu, že na Zemi je v současnosti 2,6 miliardy Číňanů a Indů,“ uvedl.



Princ Harry o ekologických otázkách mluvil naposledy v rozhovoru pro britskou Vogue. „Vždy jsem si říkal, že toto místo máme jen zapůjčené. A pochopitelně, jako inteligentní člověk, jakými jsme všichni, nebo uvědomělý tvor, jakými bychom měli být, bychom měli příštím generacím zanechat něco lepšího,“ prohlásil s tím, že současný stav poškození životního prostředí je podle něj děsivý. „Vlastně v tom žijeme. Jsme žába ve vodě, která se už začala vařit.“