S Meghan budeme mít maximálně dvě děti. Kvůli přírodě, říká princ Harry

„Teď to vidím jinak, nepochybně. Ale vždy jsem se chtěl pokusit chránit životní prostředí, ještě předtím, než jsem měl dítě a doufám, že budu mít i další,“ řekl princ při rozhovoru s primatoložkou Jane Goodallovou, která s ohledem na dopady na přírodu dodala: „Ne příliš mnoho.“

„Dvě, maximálně,“ pohotově odpověděl vévoda ze Sussexu pro magazín Vogue, který redigovala jeho manželka Meghan. Jedním z důvodů jeho rozhodnutí je právě stav životního prostředí.

„Vždy jsem si říkal, že toto místo máme jen zapůjčené. A pochopitelně, jako inteligentní člověk, jakými jsme všichni, nebo uvědomělý tvor, jakými bychom měli být, bychom měli příštím generacím zanechat něco lepšího,“ míní princ s tím, že současný stav poškození životního prostředí je podle něj děsivý. „Vlastně v tom žijeme. Jsme žába ve vodě, která se už začala vařit.“

Harry mluvil také o rasismu, s nímž se jeho manželka často potýkala a potýká. Podle prince mnoho lidí si neuvědomuje své vlastní předsudky a toto stigma se předává z generace na generaci.

„Přestože za někým půjdete a řeknete mu: ‚To, co jste právě řekl nebo jak jste se choval, je rasistické‘, on řekne: ‚Nejsem rasista‘,“ posteskl si britský princ. „Neříkám, že jste rasista, jen říkám, že vaše podvědomá zaujatost to dokazuje. Je to kvůli tomu, jak jste byli vychováni, kvůli prostředí, ve kterém jste vyrůstali. To všechno naznačuje, že máte tento názor, nevědomý úhel pohledu, kdy se přirozeně jinak díváte na někoho dalšího.“