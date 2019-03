Za 55 let budou v rádiu moderovat a hrát roboti, míní Petr Vondráček

Jak jste se dostal k moderování tohoto pořadu?

Psal se rok 2009. Tehdejší programový ředitel Jirka Korber byl můj kamarád z dob, kdy jsem ještě chodil do práce v mediální agentuře. Tam jsem si vydělával při studiu VŠE. A vznikl nápad mi zavolat.

Vzpomenete si ještě na úplné začátky tohoto pořadu?

Samozřejmě. Bral jsem to velmi vážně a chtěl jsem hudební ukázky interpretovat co možná nejpřesněji. Zkoumal jsem každý tón a akord, aby si ze mě posléze žádný kolega muzikant nemohl dělat srandu. Pak mi došlo, že o to v našem vysílání nejde.

Na které z hostů osobně vzpomínáte nejraději?

Těžko vypíchnout jednoho. Všichni jsou povětšinou moc milí lidé. Pár z nich si zahrálo na moje klávesy nebo kytaru, což byla pro mé instrumenty čest.

Vzpomenete si na nějakou vtipnou historku z vysílání?

Legrace je vždycky. Když se rozbije pedál, přestane hrát klávesa, praskne struna, nebo má Fanda Matějíček nudli u nosu...

Napadlo vás v počátcích pořadu, že tento koncept bude fungovat tak dlouho a bude u posluchačů stále tak úspěšný?

Upřímně řečeno jsem v té době tuto práci nepovažoval za klíčovou a netušil jsem, že bude mít tak dlouhého trvání. Nyní se ukázalo, že tento formát pořadu, kde je zejména legrace, u posluchačů funguje.

Neuvažoval jste někdy o vlastním pořadu? Jak by případně vypadal?

Kdybych měl svůj pořad, hrál bych jenom Elvise a Jerry Lee Lewise. A to by posluchače rychle omrzelo. Je dobré míchat a kombinovat světonázory i v hudbě.

Petr Vondráček, Monika Doležalová a Fanda Matějíček v pořadu Fanda a jeho česká banda

Jakou českou muziku si vy osobně rád poslechnete? Chodíte i na koncerty českých interpretů?

Při své profesi moderátora si poslechnu tolik českých zpěváků a kapel, že už nemusím extra chodit na jejich koncerty. Mám, samozřejmě, své favority, kteří mě oslovují zejména svou hudební kvalitou, než textem a lyrikou.

Kolik desetiletí bude podle vás pořad ještě fungovat?

Dobrá otázka. Myslím si, že ještě tak 55 let. Pak budou v rádiu moderovat a hrát pouze roboti.

Na jaké zajímavé hosty se v blízkém budoucnu můžeme těšit?

Zeptejte se Fandy. Já jsem rebelem tohoto pořadu, který neorganizuje, ale spíše rozptyluje. Seriózní informaci ode mě nečekejte.