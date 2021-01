Petr Vondráček: Správný chlap má vonět tabákem, benzínem a střelným prachem

Těšili jsme se, že budete moderovat vyhlášení soutěže Vůně roku, a moc nás mrzí, že to nevyšlo!

Taky jsem se těšil. Bohužel akcí, které se za poslední měsíce ruší, je spousta. Je to hrozné, člověk se nemá o co opřít. Po takových zprávách vždy klesám na mysli. Jasně, mohl bych místo toho doma cvičit na piano. Ale proč? Netěší mě hrát pro sebe, potřebuji publikum! A nejsem sám, kdo to těžko snáší. Slyšel jsem v rádiu rozhovor s Eliškou Balzerovou. Tak skvělá a zkušená herečka přiznala, že když v březnu všechno začalo, ztratila motivaci pro jakoukoli činnost. A když pak koncem srpna konečně předstoupila před diváky, rozklepala se jí kolena jako mladé začátečnici. Člověk se odnaučí stát na jevišti, chovat se přirozeně.