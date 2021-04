Asi bych měl nutkání dát syna na hokej, přiznává Petr Nedvěd

„Málokdo mi to věří, ale já jsem si holčičku opravdu přál. Když se malá Naomi narodila, měl jsem úplně strach vzít ji do ruky, takže jsem si říkal, že se budu raději jen dívat. První tři měsíce pro mě byly tak trochu o ničem, ale teď už začíná komunikovat, říká máma a bába,“ řekl Nedvěd s tím, že péči o dceru plně zajišťuje jeho manželka Nicole. On s Naomi však poctivě chodí každý den na procházku.

Hokejový trenér a generální manažer české hokejové reprezentace připustil, že by mohl mít časem i syna. Prozradil, že by měl nutkání dát ho na hokej. „To, kdy jsem já sám stál poprvé na ledě, už si nepamatuji, ale měly mi být tři roky, jen jsem brečel a padal na zadek,“ vzpomíná sportovec, který svoji hokejovou kariéru začal i ukončil v Liberci. „To až tak ve čtyřech jsem začal dělat nějaké první krůčky a trochu fungovat.“

Petr Nedvěd v primácké Show Jana Krause ujistil, že letošní květnové mistrovství světa v hokeji v Lotyšsku rozhodně bude, i když nejspíš v omezeném režimu, tedy bez diváků.

„Bez tohoto koření je to trochu o ničem, ale bohužel se musíme přizpůsobit,“ říká bývalý vynikající hokejista a vysvětluje, že je nyní kvůli nemožnosti cestovat značně ztížená i jeho manažerská role. Většinu jednání vede po telefonu.

Nicole Volfová a Petr Nedvěd

„Musíme pracovat s tím, co máme, i když je pro mě těžké volat klukům a nabízet jim mistrovství světa s tím, že budou tři nebo čtyři týdny zavření v bublině. Zhruba 15. května bychom měli letět do Rigy a tři dny budeme zavřeni na hotelu a nebudeme smět vyjít ani z hotelového pokoje,“ popisuje současné vyhlídky. Zároveň dodává optimistickou zprávu, zatím nemá žádnou zpětnou vazbu, že by někdo nechtěl reprezentovat.

„Je to nepříjemné pro nás všechny, protože už je to hrozně dlouhé, ale snad vidíme světlo na konci tunelu, i když to jde pomalu,“ dodává Petr Nedvěd. Přidal i předpověď, jaké vidí šance pro náš národní tým na blížícím se mistrovství. „Myslím, že máme velkou šanci přivézt medaili. Opravdu tomu věřím, neboť jsme tomu byli hodně blízko už na minulém mistrovství v Bratislavě, kde jsme skončili čtvrtí po nájezdech.“