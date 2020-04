Na světě jsou i důležitější věci než ženy, auťák a byt, říká Trávníček

„Caruso show se dělalo na koleně, byl to vlastně první karaoke pořad u nás. Nejdřív jsme soutěžící hledali a oslovovali po ulicích, později se jich stovky hlásily samy. Jakmile přišel na pódium exot, všichni diváci i porota se rozveselili a dostalo to ty správné grády. Je pravda, že to bylo takové trochu škodolibé,“ vzpomíná se smíchem Pavel Trávníček na své moderátorské období.

Co se o něm píše v bulváru, to prý herec moc nesleduje. „Nechávám to na manželce Monice, ta je na internetu pravidelně a vždy mi vše hlásí. Sociální sítě mi však připadají jako hrozná ztráta času. Ale abych byl spravedlivý, na získání informací je to dobré,“ říká herec v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Téměř až mediální kauzou byla v minulosti v médiích inzerovaná akce Večeře s Pavlem Trávníčkem za 50 000 korun. „Abych byl upřímný, ani nevím, jak se to stalo. Nějaká agentura začala nabízet za takovéto částky večeře se slavnými osobnostmi. Nic takového však v reálu nikdy neproběhlo. Znělo to ale moc hezky a myslím, že z toho nakonec vznikla hlavně spousta nenávisti. Lidé si pak říkali ‚ti prodejní herci už neví, jak by ty peníze vydrásali‘,“ popisuje Trávníček.

Herec je pro mnohé fanynky stále okouzlujícím princem z pohádky Tři oříšky pro Popelku. „Sám jsem zvědav, jak dlouho mi to ještě vydrží. Stárnu, na podzim oslavím sedmdesátiny. Ale chlapům hercům je to většinou jedno. Horší je to u hereček a zpěvaček,“ míní Pavel Trávníček.

Herec se nedávno objevil jako jedna z mnoha dalších českých hvězd ve valentýnském videoklipu Marka Ztraceného Tak se nezlob. V tom se muži omlouvají svým partnerkám za své nedokonalosti. „Zpívá se tam ‚promiň, že jsem takovej vůl‘. Každému se to asi někdy podařilo, že byl za vola. Ale musíte se rychle oklepat a něco si z toho zapamatovat. Daleko horší je podle mě být směšnej, trapnej, nebo přistiženej při lži. Ale takovej ten spontánní vůl jednou za čas je vlastně docela v pohodě,“ myslí si Pavel Trávníček.

Herec přiznává, že ho s blížící se sedmdesátkou čím dál častěji napadá, že by už měl nechat práce a věnovat se naplno rodině. „Ubral jsem a zbrzdil. Ale herci to v tomhle mají blbý. Jsme tak zvyklí na obecenstvo, že je pro nás stejně jako pro sportovce těžké najednou říct, že je konec. Když však přijdu z práce domů, stejně pak zjistím, že jsou na světě daleko lepší věci. Jako třeba můj tříletý syn Maxmilián. To je nejlepší věc na světě,“ říká.



Kolem padesátky prý Pavel Trávníček zjistil, že na světě jsou i důležitější věci než ženy, auťák a byt. „Člověk se tak nějak najednou zastaví a uvědomí si, že všechno má svůj čas a všechno jednou končí. Je v tom i taková lítost a částečná nenaplněnost a zklamání. Že jsem toho nestihl více, i když jsem mohl. Tak to má asi každý chlap,“ dodává herec.

Celý rozhovor s Pavlem Trávníčkem Pořad Limuzína s Mírou Hejdou vysílá stanice ÓČKO STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.