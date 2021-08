Muž roku 2021: Sledujte živě finálový večer. O titul bojuje boxer i voják

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Finalisty Muže roku čeká v pátek večer módní přehlídka obleků a brýlí, záludná otázka od známé osobnosti, přehlídka spodního prádla, ale také volná disciplína, ve které mají soutěžící minutu na to, aby předvedli něco zajímavého.

Slavnostního finále se účastní také známé osobnosti. Nebude chybět Jiří Krampol, Zuzana Bubílková, Jana Švandová, Míša Dolinová, Jan Přeučil, Daniela Šinkorová a další.

Vítězná trojice Mužů roku 2021 bude Česko reprezentovat v prestižních mezinárodních soutěžích, jako jsou Mister Supranational, Man of the Year, či Mister Grand International.



Kdo bojuje o titul Muž roku 2021?

1. Erik Agateljan, profesionální boxer a automechanik, 25 let, Ústí nad Labem

2. Lukáš Kučírek, OSVČ finance, 28 let, Havlíčkův Brod

3. Marek Hloch, voják z povolání, 26 let, Prostějov

4. Viktor Agateljan, profesionální boxer a vedoucí stavby, 26 let, Ústí nad Labem

5. Zdeněk Piekarz, ošetřovatel, 26 let, Podbořany

6. Jiří Perout, konzultant a student, 22 let, Jestřebí u Blanska

Loňský vítěz: Muž roku 2020 policista David Kremeň

7. Petr Kinský, obchodní zástupce, 29 let, Brno

8. Lukáš Vyšehrad, student, 25 let, Hradec Králové

9. Dominik Chabr, vedoucí nákupního oddělení, 27 let, Most

10. Roman Kunčar, fitness kouč, 25 let, Brno

11. Miroslav Beck, nutriční specialista, 25 let, Nová Paka

12. Marcel Lacina, trenér a spolumajitel společnosti, 29 let, Praha