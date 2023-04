OnlyFans mají lidé, kteří nemají úroveň, míní nejkrásnější muž Chabr

Máte za sebou řadu rozhovorů. Jaké třeba bylo být u Jana Krause na červené sedačce, kde se leckdo nemusí cítit úplně příjemně?

Já jsem si to tam užíval. Těšil jsem se k němu, protože to byl jeden z mých cílů, kam bych se chtěl dostat. Díky soutěži jsem měl možnost popovídat si s Janem Krausem a cítil jsem se tam uvolněně. Někteří lidi říkají, že tam chodí třeba neradi, že se bojí, aby na ně něco nevytáhl. A u mě to všechno bylo v pozitivním smyslu, takže jsem za to rád.

Kdy po návratu ze světové soutěže jste si přišel jako celebrita?

Ve který moment? Jak jsem se vrátil, tak se kolem mě sesypala média, novináři dělali se mnou rozhovory, zvali mě na různé akce a lidi se chtěli se mnou fotit. To jsou příjemné věci s tím spojené. Ale samozřejmě je to za nějakou práci, co si odvedl. Pak se člověk dostane k věcem, co k tomu patří.

Dostal jste se i mezi hollywoodské hvězdy. Jaký projekt máte na kontě?

Točil jsem pro značku Hugo Boss a byla tam i hollywoodská hvězda Chris Hemsworth, kterého všichni můžou znát jako Thora. To byl neskutečný zážitek, protože potkat takovou hvězdu, to se nepoštěstí každému a kor ještě v České republice. Měl jsem možnost s ním fotit, ještě mi předával nějaké věci, takže jsem ho fakt viděl osobně. Prohodili jsme pár slov. Jsem za to rád, vzal jsem si i nějaké zkušenosti. Koukal jsem, jak pracuje, což bych třeba mohl v budoucnu zúročit i v modelingu.

Došlo i na nějaký rozhovor mezi vámi, nebo vás k němu jeho tým nepustil?

Fotili jsme hned vedle sebe, takže jsme se viděli několikrát. Jenom jsme se pozdravili: Ahoj, jak se máš! Dal mi věci, pak jsme se tomu zasmáli. Tam to na nějaké dlouhé dialogy nebylo, protože program byl strašně nabitý. Trvalo to několik dní, než se všechno nafotilo a on toho měl ještě víc, takže byl vytížený. Ale musím říct, že je přátelský. Kdo se s ním chtěl pobavit, tak odpovídal. Neměl kolem sebe tým, který by lidi odháněl. Ale každý věděl, že jsme tam za prací, tak to všichni brali profesionálně. Tam jde vidět, že ten tým fakt šlape na sto procent a je to něco jiného, jak tady v Česku. Když to porovnám.

Co vás zlákalo nejvíc? Filmování?

Film bych si chtěl vyzkoušet, protože už jsem měl možnost si zahrát tady v Česku v jednom seriálu. Teď nedávno jsem dostal nabídku na jeden film, ještě nemůžu prozradit jaký, ale láká mě to. Doufám, že se nám to podaří a letos ten film natočíme.

Budou po vás chtít ukazovat ve filmu tělo?

Uvidíme, je to taky možné. (smích) Ale připravuju se i na koni. Necháme diváky překvapit, co tam pak vytasím.

Jaký máte názor na lidi, kteří svoji krásu nevyužijí třeba jako vy, ale aby z toho měli profit, tak si založí OnlyFans?

Jak já tohle nemám rád! Kdo si založí OnlyFans, to jsou pro mě lidi, kteří nemají svoji úroveň, nevěří si. Je to asi nejsnazší metoda, jak si vydělat nějaké peníze. Ale nemyslím si, že je dobře, když se na to někdo kouká v pozitivním světle. Každý má možnost, jak to využít. Jestli se zúčastním nějaké soutěže a vyhraju to, tak to zúročím nějak dobře, ať z toho mám nějaké profity. Ale ne, že si založím OnlyFans. To bych nedělal, ani to nikomu nedoporučuju. Ani ve společnosti na to lidi nekoukají dobře. Když si pak chceš někoho hledat a řekneš mu: Hele, já mám OnlyFans, tak i ten druhý to nebude chtít.

Teď se zřejmě soustředíte na kariéru. Ale co čas na lásku? Je nějaký?

(smích) No, ten čas na lásku… To je někdy komplikované, protože člověk dost cestuje po Česku, je tady hodně práce, tak toho času úplně není. Samozřejmě se najde volný čas, i ty nabídky jsou, nebudu říkat, že ne. Ale asi chci k sobě někoho normálního, kdo také pochopí, že teď hodně cestuju. Možná musí být i na stejné úrovni s pochopením, že se pohybuju v nějaké společnosti, jsem pracovně vytížený, mám své koníčky. A zároveň bychom měli mít i společné zájmy, aby to fakt ladilo k sobě. Uvidíme. Nechávám to zatím otevřené. Nouzi nemám, zoufalý taky nejsem. Když bude člověk spokojený sám se sebou, tak bude mít i šťastný vztah.

Máte až příliš přízně a podbízení se ze strany děvčat, která by s vámi chtěly být?

Chodí různé zprávy. Samozřejmě napíšou třeba i holky, které jsou slušné, mají normální dotaz. Zeptají se a ty odpovíš. Ale pak chodí i bizarní zprávy, a to se fakt musím smát. Nedávno jsem byl v jedné talkshow a tam byla nějaká paní. Pak přijde a říká mi, jestli mi může udělat vyšetření na prostatu, že je uroložka. Jestli bych se nenechal vyšetřit. Říkal jsem si, jestli je to normální? Kde ta ženská má nějakou hodnotu, nějakou úroveň? To člověk nechce. Chlap by vždycky měl dobývat ženu, aby viděl, že ona má i nějakou úroveň a kvalitu.

Snažíte se i z těch nepříjemných situací vybruslit s úsměvem, byť křečovitým?

Určitě. Musíš se chovat slušně, nikdy nevíš, co kdo proti tobě použije. Když tam někdo napíše fakt nesmyslnou zprávu, tak na to třeba nereaguju. Nebo se k tomu ani nedostanu, protože těch zpráv je hodně. Člověk na to nemá čas, abych byl furt na sociálních sítích a lustroval zprávy. Potřebuješ pracovat, žít a mít svůj osobní život. Ale když si toho všimnu, tak samozřejmě vždycky slušně odpovím, to není problém.

Spoustu lidí bude zajímat, co vás vlastně živí, protože určitě to není chození do fitka a pózování před objektivem?

Dělám modeling a ještě máme s bráchou personální agenturu. Máme zakázky ve strojírenském průmyslu a tam dáváme lidi na práci. Mě to i baví, protože jsem v tom oboru dříve dělal. Kontakty mám a je to komunikace, zařizování, to mi jde. Plánujeme se ještě rozšiřovat, takže chci, aby to pokračovalo, protože člověk by měl myslet na zadní vrátka. Člověk by se neměl upínat jen na jednu věc. Takže dělám modeling, pojedu i do Asie, kde mám nabídky, ale chci uplatnit i to, co umím, tady v Česku.

Kde jste nabyl svého sebevědomí?

Když už jsem se hlásil do Muže roku, tak jsem si říkal, že člověk si stejně musí věřit. Jít tam s pocitem, že nemáš sebevědomí, nevěříš si? Tak to je špatné. To pak nikdy neuspěješ. To, co je v tobě, vyzařuje i navenek. Já jsem si věřil. Ale mám zdravé sebevědomí, ne to namyšlené, že bych se nad někým povyšoval. To nemám rád. Je potřeba mít pokoru, ale zároveň zdravé sebevědomí a neustále na sobě pracovat. Pak se člověk posouvá a tím se posouvá i jeho myšlení, aby se mohl dostat dál i třeba i v kariéře.

Musel jste se naučit mít se rád, nebo to byl přirozený proces a jste se sebou stoprocentně spokojený už dávno?

Musel jsem se to taky naučit. Je to pár let dozadu, kdy jsem si řekl: Hele, člověk by se měl mít rád. Začal jsem na sobě pracovat, přečetl jsem si k tomu nějaké věci, protože jsem chtěl něco v životě změnit. Sebevědomí mi úplně tolik nechybělo, že bych s tím měl velké problémy, ale chtěl jsem změnit nějaké věci. Jak se rozvíjíš po této stránce, tak samozřejmě je pak dobré, že to funguje. Najednou to začneš přenášet do praxe, no a pak začneš vnímat, že ty věci opravdu fungujou. Tak na tom pracuješ a pak se ti otvírají dveře. Takže jsem rád, že vždycky se mi podaří jít za tím, co chci a vždycky to získám. Ale je to ta zdravá pokora, i to sebevědomí si za tím jít.

Dnes je populární kult mládí. Co budete dělat, až vás mládí bude opouštět? Máte nějaký plán?

To ještě nemám, to je za hodně let. Já se o sebe starám, sportuju, takže se chci pořád udržovat v kondici. Jak budu vypadat v padesáti, to nedokážu říct, ale uvidíme. Budu pořád na sobě pracovat, abych nějak vypadal, protože tělo mě živí.

Kolikrát týdně dáváte fitko a jaký máte jídelníček?

Ve fitku jsem pětkrát týdně, jídelníček mám upravený od svého sponzora, který mě dennodenně dává čerstvé krabičky, takže je super, že máš zdravou výživu, protože na těle to je samozřejmě znát. Je rozdíl, jestli se budeš stravovat smaženými věcmi, nebo zdravou stravou. Samozřejmě do toho pohyb.

Ale co je taky důležité? Žít šťastně, nestresovat se různými věcmi. Koukám kolem sebe, lidi se stresujou a pak si ani nedokážou jít za svým cílem. Nebo se to začne podepisovat na jejich postavě, začnou nabírat vrásky. Myslím si, že bychom si měli užívat každé chvíle, co tady jsme. Každý den, každou sekundu. To jsem poznal i na Bali, kde lidi žijou a užívají si. A když jsem pak přiletěl do Česka, tady se lidi furt za něčím honí, chtějí pořád něco dokazovat, všude jsi hlídaný. Je strašně hezké poznat ten rozdíl. Když si to člověk vyzkouší na vlastní kůži, je potřeba to přenést i sem. Snažím se to rozšiřovat i tady mezi lidi, aby měli na to takovýto náhled.