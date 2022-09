Důležitý je vzhled i zájmy, říká o lásce nejkrásnější muž světa Dominik Chabr

Jaké jsou vaše první dojmy po návratu ze světové soutěže?

Dojmy jsou úžasné. Užil jsem si to na plné pecky, jak to šlo.To, co se mi naskytlo, to prostě člověk jen tak nezažije. Je to jednou za život a budu na to vzpomínat napořád. Jsem rád, že jsem do toho šel a že se mi naskytla příležitost poznat zas jiné lidi i kulturu.

Jak hodláte využít získanou popularitu?

Zatím mám nabitý diář a uvidíme, co všechno ještě přijde. Už se mi ozývají třeba z Asie na různá focení a reklamy, co bychom tam mohli dělat. Chtějí tady se mnou rozjet i nějaký byznys tady u nás, takže to bude všechno teď v řešení. I z Česka se ozývají různé společnosti, že by chtěly různě točit a fotit reklamy. Všechno je to čerstvý a bude se to řešit. Doufám, že se toho využije pořádně, jak se dá.

K vítězství v takovéto soutěži je potřeba nejen pěkná tvář, ale také tělo. Jak se dá udržovat postava v zemích, kde porce a jídlo nejsou takové, na které jste zvyklý odsud?

Musím přiznat, že pro mě to bylo úplně něco jiného, protože na Bali jedí i k snídani rýži. Oběd a večeře je také rýže. Bylo to těžké. Měl jsem tam servis od rána do večera, nemůžu říct, že ne. Ale je to rozdíl, protože když Evropan přijede do takovéto země, musí jíst jinak, než je tam běžné, aby si udržel váhu. Občas tam bylo i nějaké fitko, takže jsem cvičil. Těšil jsem se ale, až najedu zpátky na svůj režim. Snažil jsem se jíst zdravě, abych do Česka nepřiletěl a neměl dvacet kilo navíc. (smích)

Man of the Year 2022 Dominik Chabr

Věnujete se i hokeji, ale určitě máte také civilní povolání. Teď jste ovšem vstoupil pravou nohou do světa modelingu, tak co to teď u vás vyhraje na plné čáře?

Jsem na volné noze, tak si můžu dělat co chci. Mám to dobře naplánované, takže to bude takové půl napůl. Můžu dělat jak modeling, tak i svoji práci a budu se všemu věnovat dál. Dá se to stíhat. Něco jsem budoval, tak toho využiji a uvidíme, jak to bude všechno časově náročné. Modeling teď bude asi zabírat hodně času. Ale jsem za to rád. Chtěl jsem to a šel jsem do toho.

Teď asi nejzvědavější otázka pro všechny čtenářky. Komu patří srdce toho nejkrásnějšího muže planety?

(smích) Nikomu. Jsem single.

Máte nějakou představu, jak by měl váš protějšek vypadat a jaký má být?

Hlavně si musíme sednout lidsky a mít nějaké společné zájmy, abychom si měli co říct. Vzhled je taky důležitý. Ale nejdůležitější je, aby si ti dva lidé sedli a pak už podle toho.

Man of the Year 2022 Dominik Chabr (Bali, 21. srpna 2022)

Motivují vás k lepšímu výkonu lidi, co vám dávají „sežrat“ úspěch pod anonymními komentáři na internetu?

Určitě mě tito lidé motivují. Pro mě jsou to lidi, co se v životě neposouvají dál, jsou nešťastní v životě a mají potřebu řešit ostatní. Lidé nemají rádi, když se někam někdo posouvá a je lepší, než oni. Proto mají tendenci někoho jiného pořád řešit. Takoví lidé mě vůbec nerozhodí. Tihle hateři? Každý, kdo mě komentuje, je můj fanoušek. Já vím, že to dělám dobře. Kdo si co myslí, to mi je jedno. Žádný komentář mě neurazí, ba naopak. Nakopne mě to dopředu. Já si jdu za svým a obklopuji se pozitivními lidmi.

Jaké byly ohlasy v rodině na to, že jste přivezl titul Man of the Year?

Rodina byla pyšná, podporovali mě od samého začátku. Ať už máma, babička, bráchové, příbuzní, cítil jsem velkou podporu, za což jsem vděčný. I oni na mém úspěchu mají velký podíl. Jsem rád, že mám za sebou skvělý lidi, kteří mi vždycky pomůžou. Je důležité mít za sebou pozitivně smýšlející lidi, kteří umí podpořit.

VIDEO: Čech Dominik Chabr získal na Bali titul Man of the Year 2022: