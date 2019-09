Monica Bellucci slaví 55. narozeniny: Jezte, pijte a hodně se smějte

„Nejsem z těch, kdo vstávají v šest ráno a jdou do posilovny. Takže jsem několik dní před natáčením přestala jíst těstoviny a to stačilo. Taky si dopřeju sklenici vína i cigaretu. Mou radou je: jezte dobře, pijte dobře, mějte dobrý sex a hodně se smějte. Zbytek přijde sám,“ svěřila se Monica před časem v rozhovoru pro britský deník The Telegraph.

Monica Bellucci začala svoji kariéru v 16 letech jako modelka a pracovala pro významné značky jako Dolce&Gabbana nebo Dior. S modelingem začala prý proto, aby si vydělala na studium práv.

Ve filmu pak prorazila zejména titulní rolí v Maleně (2000), k dalším jejím snímkům patří Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Umučení Krista (role Máří Magdalény) nebo Kletba bratří Grimmů.



Plynule hovoří italsky, francouzsky, anglicky a hrála své role ve všech jmenovaných jazycích.



V posledních letech se objevila například v bondovce Spectre (2015), a to jako vůbec nejstarší herečka, která si kdy zahrála „Bond Girl“.

Bellucci však už odmítá natáčet erotické scény, v nichž by musela být zcela nahá. „Sexy scény ano, ale ne nahotu. V minulosti jsem to točila, samozřejmě, a to ne kvůli tomu, že mám děti, tak bych musela dělat už jen správné věci. Jsem herečka, takže používám své tělo k vyjádření mnoha věcí,“ dodala.



V roce 2013 se rozešla s druhým manželem, francouzským hercem Vincentem Casselem. Mají spolu dvě dcery, patnáctiletou Devu a devítiletou Léonii.