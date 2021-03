Bývalý premiér Mirek Topolánek se svěřil s tím, že prodělal rakovinu

„Bude mi 65, jsem diabetik po rakovině, ohledně případné vakcinace mě za celou dobu zatím nikdo neoslovil,“ řekl Mirek Topolánek během rozhovoru ve svém podcastu TOPOL SHOW s názvem Všichni jsme rasisti na webu Info.cz.

„Reakci na očkování má každý jinou. Mě když kdysi očkovali na žlutou zimnici, měl jsem dva dny čtyřicítky, propotil jsem tři prostěradla a manželka si myslela, že umřu. Doporučuji každému, aby využil možnost očkování jakoukoliv vakcínou, která je schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky,“ vzkázal expremiér.

K tématu zhoubné nemoci se Topolánek blíže nevyjádřil, během rozhovoru zmínil v souvislosti s dodržováním koronavirových opatření osobní boj s cukrovkou. „Jsem docela disciplinovaný, dostal jsem takto pod kontrolu svou cukrovku. Od roku 2008 mám dobrá čísla. Kvůli sobě a své rodině jsem ochoten tu současnou disciplínu držet,“ popsal.

S tím, že trpí cukrovkou se Miroslav Topolánek svěřil v červnu roku 2008.„Měl jsem špatné krevní testy a začátkem května mi diagnostikovali glykemii druhého typu,“ řekl tenkrát s tím, že cukrovka neovlivňuje jeho práci a není nutné podávání inzulínu.

Lékaři tehdy kromě pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi naordinovali také dietu a tehdejší premiér zhubl přes třináct kilogramů.

Topolánek se v novém podcastu vyjádřil mimo jiné k tématu údajného rasismu na zápasu Evropské ligy pražské Slavie proti Rangers FC. „Je úplně jedno, jak to vlastně bylo. Dnes už britská média jedou jednoznačně linku rasismu. Už to není jen Kúdela. Ale celá Slavia. Pak to bude celá Česká republika, kde jsme vlastně všichni rasisti. Je to uplatňování kolektivní viny. A to mi vadí,“ dodal.