Mám mentální anorexii a léčím se, překvapila plus size modelka Tess Holliday

„Mám anorexii a léčím se. Už se nestydím říci to nahlas. Má nemoc je výsledkem současného diktátu společnosti, která oslavuje pouze hubené lidi, kteří podle ní mají snad větší hodnotu. Konečně se dokážu starat o své tělo, které jsem celý život trestala. Konečně jsem svobodná,“ napsala Tess Holliday v příspěvku na Twitteru.

Plus size modelka se rozhodla promluvit o svém problému s poruchou příjmu potravy poté, co si její příznivci na Instagramu všimli, že zhubla. „Všem, kdo mi píšete, že vypadám v poslední době zdravě, nebo že vidíte, jak pěkně hubnu a ať v tom hlavně pokračuji, přestaňte! Nekomentujte moji hmotnost a zdravotní stav. Nechte si to pro sebe. Děkuji,“ napsala dvojnásobná matka.

„Momentálně se léčím s poruchou příjmu potravy. Poprvé v celém mém životě teď konečně pravidelně dávám svému tělu to, co potřebuje. Pokud dáváte do stejné roviny hubnutí a zdraví, je to špatně. Jen tím říkáte, že ten, co nosí menší velikost šatů, má pro vás větší hodnotu jako člověk,“ myslí si Holliday.

„Pokud nedokážete někoho pochválit bez ohledu na to, abyste přitom zmínili jeho postavu nebo velikost oblečení, raději buďte prosím zticha,“ říká plus size modelka, která za své výroky sklidila mnoho pozitivních i negativních komentářů.

„Jsi obrovská a tlustá, jak můžeš mít anorexii? Jenom toužíš jako vždycky po pozornosti. Tak tady ji máš,“ píše jeden ze sledujících. „Vůbec netušíš, jak tělo funguje, pokud napíšeš něco takového. Moje diagnóza je mentální anorexie. A ano, opět říkám, že se za to nestydím. Konečně jsem na první místo ve svém životě postavila sebe samu a pracuji na tom, abych se uzdravila,“ odpověděla na komentář Tess Holliday.



Plus size modelka v minulosti přiznala, že se každý den potýká s šikanou na sociálních sítích. Lidé jí píší nenávistné komentáře a radí, aby si raději vzala život, než aby žila v tlustém těle. Modelka kvůli tomu chodí na terapie a trpí psychickými problémy.

Kdysi prohlásila, že se svým tělem se smířila už v pubertě, kdy jí došlo, že nemá smysl držet diety, protože je její tělesná konstituce jiná než u hubených modelek. Kariéru celebrity však nepustila z hlavy a nakonec se zařadila do kategorie modelek s označením plus size.