V dětství jsem se styděla. Nově se učím mít se ráda, říká herečka Renčová

Maruško, po čtyřleté mateřské odmlce se naplno vracíte do práce. S jakými pocity?

Myslím, že to zná každá maminka. Na mateřské se snažíte plně věnovat svému dítěti. Já si mateřskou prodloužila díky covidu ještě o půl roku, takže i když je tohle období jedno z nejkrásnějších v mém životě a budu na něj jistě dlouho vzpomínat, do práce jsem se už velmi těšila. Práce umělců je kreativní a rozmanitá, a přestože se to s trochou nadsázky dá říci i o čase stráveném s mojí dcerou, je to něco, co ke svému životu potřebuji.

Výsměšné poznámky mě vyhecovaly k tomu, že jsem se přihlásila do soutěže krásy, abych všem vytřela zrak.