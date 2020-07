Rebelové barevnější a velkolepější. Renč se vrací ke svému muzikálu

Filip Renč se po devatenácti letech vrací k Rebelům. Jeho odpočinkový „písničkový retrofilm z let 60.“, který diváky zaujal v roce 2001, se vrátí v muzikálové podobě v pražském Hudebním divadle Karlín. „Vzniká ve spolupráci producentů Oldřicha Lichtenberga a Egona Kulhánka,“ jmenuje režisér šéfy dvou předních muzikálových scén.

„Dělal jsem Rebely před lety v komorní verzi na Broadwayi. Tihle dva pánové měli nápad, že by se mohli dát na velké jeviště velkého divadla. A udělat barevnější, výpravnější, velkolepější muzikál,“ popisuje Renč, který se stejně jako u filmu i nyní spojil s autorem scénáře a taktéž režisérem Zdeňkem Zelenkou.

„Začíná se od nuly. Zelenka napsal ještě vtipnější libreto; dialogy se samozřejmě musí divadlu upravit, nemohou být tak zkratkovité jako ve filmu,“ vysvětluje režisér a dodává, že v jevištní verzi přibudou nové písně.



„Třeba Tereza, kterou zpíval Waldemar Matuška. Ani vlastně nevím, proč jsem ji nezařadil už do filmu. Je to krásná věc a hodí se tam, protože hlavní hrdinka se Tereza jmenuje,“ prozrazuje Renč. „Dále se přidá nenápadná, ale krásná píseň Brána milenců od Hany a Petra Ulrychových.“

Scénu muzikálu a projekce vytvořil Petr Houšek z Městského divadla Brno. „Egon Kulhánek chtěl, aby se představení co nejvíce podobalo stylu filmu. Strukturu příběhu tedy neměníme. Jen se vše obohatilo, aby se využily prostory karlínského divadla a jeho technologie,“ popisuje režisér, pro kterého je prý práce na této scéně srdeční záležitostí. „Jako malý kluk jsem do Karlína chodil na přístavek za maminkou, dvacet let tam zpívala,“ vzpomíná.

Renč doufá, že muzikál bude pro nastupující generaci novinkou. „Pro mne je to věc spíše pro pamětníky. Ale jsem rád, že žije. Mám pocit, že jdu najisto. Nemusím nic objevovat, vím, jak mají Rebelové fungovat,“ pochvaluje si a doufá, že přípravy muzikálu poplynou jako příjemná letní práce. „Budeme s účinkujícími celý červenec a srpen v divadle, takže k žádným rybníkům nepojedeme,“ směje se. Přípravy začaly včera předáním dekorací a první čtenou zkouškou.

Z původního filmového obsazení se diváci mohou těšit jen na Jana Révaie. „Honza, který tehdy hrál nápadníka Terezy, se objeví v roli jejího tatínka. Zuzana Norisová bohužel nemůže, je na Slovensku,“ říká Renč k hrdinům filmu.

Záleží na divácích

Režisér jinak právě dokončil natáčení pro Českou televizi. „Dělal jsem osmidílný kriminální seriál Hlava Medúzy s Jitkou Čvančarovou, Jirkou Dvořákem, Michalem Isteníkem a Petrou Bučkovou v hlavních rolích,“ popisuje.

„S nucenou koronavirovou přestávkou jsme točili skoro rok. Takže rovnou z placu jedu do divadla a musím se z filmového záběrování přeorientovat na jeviště,“ dodává.

Co ještě chystá? „Seriál musím dostřihat, to je práce do konce roku. Od ledna se bude vysílat. Co bude potom, nevím. Když se seriál bude líbit, třeba může pokračovat. Pokud se budou líbit Rebelové, třeba se také může vymyslet pokračování. Záleží na divácích, jak rozhodnou,“ uzavírá Renč.

Muzikáloví Rebelové by měli mít v Hudebním divadle Karlín premiéru letos v prosinci.