Lucie Borhyová už není jen moderátorkou. Dnes je to máma i LuckyBe

Je pravda, že vám profesor zeměpisu na gymnáziu poté, co jste přednesla dlouhý referát, řekl: Lucie, vy byste měla číst zprávy?

Ano, to byl pan profesor Šmíd. Četla jsem referát a on mi řekl, že bych se hodila do zpráv. Tak mě vlastně předurčil k mé profesi. Když to tenkrát pronesl, tak jsem se jen zasmála a brala to jako dobrý fór. Ale on to myslel jako lichotku.