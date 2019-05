Při natáčení seriálu Přátelé jsem často hladověla, přiznala Kudrowová

„Viděla jsem se v televizi a říkala jsem siL ‚Panebože, já jsem tedy kus ženské‘. Jsem o hlavu vyšší, než Jennifer i Courtney a tak jsem vedle nich na obrazovce vždy působila dost mohutně,“ zavzpomínala herečka v podcastu WTF s Marcem Maronem.



Kudrowovou vedly pochyby o jejím vzhledu k tomu, že začala držet diety a hubnout. I když se prý v té době cítila fyzicky špatně, přátelé a známí ji paradoxně právě v těchto měsících začali zahrnovat mnoha komplimenty.



„Ženy, které jsou přehnaně štíhlé, vypadají bohužel mnohdy na první pohled velice dobře. Když jsem byla vyhublá, okolí mě chválilo. Mně osobně však bylo stále špatně a cítila jsem se slabá. Často jsem byla nachlazená a chytla jsem snad každou virózu,“ říká herečka.

V průběhu následujících let se Kudrowová naučila své tělo milovat. Po padesátce je prý celkově spokojenější než kdy předtím. „No co, tak jsem o pár let starší. To je naprosto v pořádku. Proč by na tom mělo být něco špatně?,“ směje se herečka.

Přestože seriál Přátelé skončil už před patnácti lety, lidé v Kudrowové stále poznávají bláznivou blondýnku. Herečka sama přitom v rozhovorech několikrát zmínila, že není ani zdaleka tak odvážná, dobrodružná a praštěná jako její nejslavnější postava Phoebe Buffayová.

Lisa Kudrowová se v roce 1995 vdala za Michela Sterna. Mají spolu dnes již jednadvacetiletého syna Juliana Marraye.