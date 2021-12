Kateřina Zemanová a Roman Prymula nafotili kalendář

„Vzhledem k tomu, že jsem patronkou soutěže Anděl mezi zdravotníky již podruhé, tak jsem na focení kalendáře s panem primářem Tomášem Mičou kývla. Nikdy jsem žádný kalendář nefotila a moc jsem si to užila. Děkuji všem zdravotníkům za jejich práci, velmi si jich vážím,“ prohlásila Kateřina Zemanová.

Poděkování zdravotníkům přidal také epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Pro mě to bylo nezvyklé, abych se fotil takhle profesionálně, ale bylo to skvělé i díky studentce, se kterou jsem se fotili. Rád jsem podpořil dobrou věc a byla to pro mě nová zkušenost. Děkuji všem zdravotníkům v dnešní nelehké době,“ řekl.

Ředitel charitativního projektu Anděl mezi zdravotníky David Novotný je rád, že může tímto projektem poděkovat všem, kteří svojí prací pomáhají druhým. „Jsem rád, že zdravotníky a známé osobnosti Anděl mezi zdravotníky baví. Už mi začínají chodit přihlášky do třetího ročníku a opět se mohou hlásit pracovníci ze zdravotnictví a sociálních služeb, medici, lékárníci. Už to vidím, výběr finalistů bude opět hodně těžký, protože bych nejraději ocenil všechny, kdo ve zdravotnictví a sociálních službách pracují,“ prozradil.

Do kalendáře se nechali nafotit také herci Peter Pecha a Jiří Krampol, zpěváci Marián Vojtko a Radim Flender, hudebník Felix Slováček mladší, herečky Veronika Gajerová a Michaela Dolinová, zpěvačky Jitka Boho, Michaela Nosková, Natálka Grossová a moderátorka Zuzana Bubílková.