Prymula skončil ve svěrací kazajce. Ne vždy člověk tuší, do čeho jde, řekl

Přijel jste podpořit akci Anděl mezi zdravotníky a hned vás dali do svěrací kazajky, to bylo překvapení na úvod?

To už je osud, člověk ne vždy tuší, do čeho jde. Tady bylo nějaké focení, neřekli mi jaké, ale svěrací kazajka byl pro mě jaksi prvotní zážitek. Ale nebylo to tak hrozné.

Často vás v kazajce zvěčnili na karikaturách. Myslíte si, že uděláte spoustě lidem radost, když vás takto uvidí?

To nevím. Bude to pro ně pohodlnější, nebudou to muset lepit z různých jiných obrázků. (smích)

Jak to vidíte na podzim 2022?

Covid je sezonní onemocnění, takže můžeme čekat, že dojde k nějakému nárůstu a bude určitě vlna, nicméně nebude tak dramatická, jako tomu bylo v minulosti. Že by byla tak závažná onemocnění, že bychom museli něco zavírat. Proběhne to asi v režimu, který bude pro někoho možná obtěžující. Myslím, že se budou nosit roušky nebo respirátory zase určitou dobu, ale nebude žádné zavírání.

Česká média už se tomu příliš nevěnují, ale například britská BBC psala, že omikronu jsou momentálně tři varianty. Je to pravda?

Těch variant je podstatně víc, ale ty, které se uplatňují, tak to je varianta BA.4 a BA.5 a varianta BA2.12.1. Těch variant je spousta, ale tyto tři jsou v tuto chvíli na světě dominantní.

Kdybyste měl tedy uklidnit naše čtenáře, mají se ještě obávat podzimu?

Nemusíme se obávat, ale musíme být trochu obezřetní. To znamená nejít tomu onemocnění jaksi naproti v tom, že se budu stýkat hromadně s nějakou velkou skupinou lidí. Tam to riziko je. Jinak si myslím, že můžeme žít poměrně normálně.

Byla pro vás stresující doba, když jste zastával post ministra zdravotnictví?

Nikdy takovéto velké výzvy v tak krátkém čase před úředníky ministerstva nebyly. Nepochybně to znamenalo, že člověk byl zapřažen do rozhodovacího procesu prakticky 24 hodin denně. Takže v tom to bylo unikátní, nové, ale nějakým způsobem jsme se s tím snad vyrovnali.

Roman Prymula při focení kalendáře Anděl mezi zdravotníky (21. června 2022)

Byla vám největší oporou v těchto chvílích rodina?

Určitě, rodina je oporou. Na druhou stranu v těch kritických momentech se s ní člověk prakticky neviděl, protože to byly jenom telefonické hovory. Opravdu, během těch prvních dnů epidemie jsem se poprvé doma objevil asi po třech týdnech. Takže úplně v tom lidském kontaktu jsme nebyli.

Dalo by se říct, že už nejste tak často v médiích. Čemu se teď maximálně věnujete?

V tuto chvíli se věnuji odborné činnosti, zejména aplikaci nových myšlenek ve zdravotnictví, v realizaci nových léčiv. Ať to jsou různé produkty, potravinové doplňky, prostě přírodní látky, které umožňují léčit různé neduhy, což se nám doposud příliš nedařilo. A co se týče té televize, tak každý týden na Primě v Ránu realizuji krátký, asi desetiminutový rozhovor, který je na téma infekcí, které nás trápí aktuálně po světě.

Potřebuje české zdravotnictví renesanci? Kde konkrétně?

České zdravotnictví v tuto chvíli bude potřebovat, aby bylo posíleno finančně. Mně se úplně nelíbilo, že peníze za státní pojištěnce jsou de facto redukovány. Jak se rozvíjí zdravotnictví, tak logicky přicházejí nové preparáty, které jsou nesmírně drahé. My si budeme muset říct, na co ještě máme a na co už ne. Je logické, když tady máme preparáty třeba za padesát milionů korun, že je nemůžeme aplikovat úplně beze zbytku. Takže to jsou velmi citlivé etické otázky, komu ano, komu už ne.