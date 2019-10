Výrazný nos, vzdělání sestry. Proto si Gott vybral Ivanu, říká novinářka

Michaela Remešová (50), redaktorka deníku Blesk, o Karlu Gottovi napsala devět knih, zažila s ním několik turné, včetně toho v Moskvě nebo v New Yorku, a udělala bezpočet rozhovorů. Jejich osobní kontakt přerušilo až první zpěvákovo onemocnění v roce 2015.

S dovolením nebudu předstírat vykání, protože se známe přes dvacet let. Kdy ses s Karlem Gottem setkala poprvé?

To mně bylo čtyři pět let. Vychovávala mě babička s dědečkem, který byl automobilový závodník a automechanik. Kamarádili se s rodinou Štaidlových a ti je zase seznámili jak s Karlovým otcem, tak s Karlem, kterému se dědeček v 60. a 70. letech staral o auta. Ta si Karel kupoval v západním Německu, pro sebe i pro svou maminku, a vždycky když byl nějaký problém, dědečkovi zavolal. Párkrát i o víkendu zazvonil telefon a dědeček jel za Karlem do Německa, protože mu tam na dálnici kleklo auto. Pamatuju si, jak jsem se coby malý špunt hrabala v kredenci, kde jsem občas narazila na Karlův řidičák nebo klíčky od jeho vozu.

Navštěvoval vás někdy osobně?

Docela často, Karel byl blázen do auťáků stejně jako můj dědeček, a já po něm vždycky chtěla, aby zpíval Kávu si osladím. Hopsala jsem u toho kolem stolu na takovém tom obřím míči s uchy. Myslím, že dědeček měl k němu otcovský vztah jako ke svému synovi a já jsem Karla zase brala za takového zábavného strejdu. Když mi bylo dvanáct, dědeček umřel, takže návštěvy ustaly. Když jsem pak ale byla na gymplu, hrozně mě bavil svět slavných, kterému jsem se chtěla nějak přiblížit. Jako nejsnazší způsob, jak toho docílit, se mi jevila novinařina a napadlo mě, že bych mohla začít rozhovorem s Karlem Gottem.