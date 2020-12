Paroubek má platit ženě na dceru deset tisíc, černé příjmy se neprokázaly

Středečního jednání u městského soudu se vedle advokátů účastnil i Jiří Paroubek, jeho žena Petra nepřišla. Domáhala se toho, aby manžel platil na dceru víc peněz. S požadavkem však neuspěla.



„Otec je povinen platit nezletilé Margaritě výživné pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů ve výši 10 tisíc korun měsíčně, vždy do každého patnáctého dne předem k rukám matky, počínaje dnem 13. února 2017,“ rozhodl senát v čele s předsedou Luborem Veselým.

Podle pravomocného rozsudku má Paroubek i nadále hradit dceři stavební spoření ve výši 20 tisíc korun ročně a také připojištění, které činí měsíčně 2 400 korun. Celkové výdaje na dceru tak pro expremiéra představují částku asi 14 tisíc korun za měsíc.



Odvolací soud změnil pouze to, že Paroubek nebude dávat ženě celou sumu – 14 tisíc – tak, jak v létě rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5, ale jen 10 tisíc. Zbývající čtyři tisíce půjdou na dceřiny úspory.



Pro expremiéra se nic nemění, nebude platit víc ani méně než dosud. Žádný nedoplatek na výživném mu rozsudkem nevzniká. „Jsem spokojen. Myslím, že je to rozsudek, který je spravedlivý,“ řekl iDNES.cz Paroubek.



Při stanovení výše alimentů vycházel soud z jeho důchodu, který činí 27 tisíc korun, a z podnikatelských příjmů. Bývalý předseda vlády má měsíčně k dispozici zhruba 50 tisíc korun. Jeho majetek prověřovala soudem určená znalkyně. „Dospěla k závěru, že tyto příjmy odpovídají tomu, co otec vykazuje v daňových přiznáních,“ připomněl soudce Veselý.



„Soud se vypořádal i s nepodloženými tvrzeními mé stále ještě manželky o jakýchsi mých desetimilionových černých příjmech. Prověřovala to policie, zřejmě i státní zastupitelství, stejně jako účetnictví mého syna, a soud přihlédl k tomu, že nic takového nebylo prokázáno. Byl bych rád, aby i tohle veřejnost věděla,“ uvedl Paroubek.

Žena čeká, že zemřu, naznačuje expremiér

Připomněl, že rozvodové řízení trvá téměř čtyři roky. „Moje stále ještě žena to prodlužuje, protože si myslí, jak mi naznačuje ve svých esemeskách, že se to vyřeší přirozenou cestou, abych to řekl kulantně,“ tvrdí bývalý politik, kterému bylo letos 68 let.



„Ty tahanice jsme si mohli ušetřit a peníze, které dáváme na advokáty, tak mohly jít třeba naší dceři,“ myslí si Paroubek. Věří, že bude rozveden v průběhu příštího roku. S manželkou se přou ještě o obraz. Soud by měl podle jeho slov tento spor vyřešit v nejbližších týdnech.



17. listopadu 2007

„Doufám, že se moje budoucí bývalá žena nebude odvolávat, protože je to jenom ztráta peněz. Ona k těm soudům nakonec ani nechodí. Domnívám se, že bychom už mohli celou věc uzavřít,“ dodává bývalý politik.



Jiří Paroubek zastával funkci premiéra od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Manželství se rozpadlo začátkem roku 2017.