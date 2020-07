Paroubek bude platit vyšší alimenty, musí uhradit dluh na výživném

„Za přiměřené výživné odpovídající zákonným hlediskům považuje soud výživné ve výši 14 000 korun měsíčně,“ rozhodla samosoudkyně Irena Bartoníčková začátkem června. Nepravomocný rozsudek nyní soud poskytl na základě informačního zákona.

Paroubek dosud platil na dceru deset tisíc korun a vedle toho přispíval zhruba čtyřmi tisícovkami na její stavební spoření a studijní připojištění. Teď má celou částku – 14 tisíc – posílat manželce. Ta rozhodne, jak s penězi pro dítě naloží.



„Otec má povinnost platit výživné k rukám matky ve stanovené výši, aniž by mohl jednostranně rozhodovat o plnění výživného jiným způsobem,“ uvedla k tomu soudkyně.



Paroubkovi vznikl zvýšením alimentů dluh, který bude muset doplatit. Jsou to čtyři tisíce korun zpětně za každý měsíc, kdy žena o jejich dceru pečovala. Za období od 23. října 2018 (datum právní moci svěření dítěte do péče) do konce května 2020 vyčíslil soud dlužnou částku na 77 tisíc korun. Expremiér má dluh hradit od srpna, a to měsíčně v dvoutisícových splátkách. „Pokud se opozdí, stane se dluh splatným najednou,“ rozhodla soudkyně.



Paroubkova manželka se dlouhodobě domáhá vyšších alimentů. Za adekvátní částku v poslední době považovala 20 tisíc korun měsíčně. Soud určil výši výživného (10 tisíc korun) v dubnu 2018, rozhodnutí ale nenabylo právní moci. Nadřízený městský soud totiž tuto část rozsudku zrušil a nižší instanci přikázal, ať Paroubkovu finanční situaci přezkoumá.



Na základě šetření i vypracovaného znaleckého posudku nyní soudkyně uzavřela, že u expremiéra „nebyly prokázány nadstandardní příjmy“.



Bývalý předseda vlády pobírá důchod ve výši přes 27 tisíc korun. Z podnikání má měsíčně asi 23 tisíc korun. Jeho celkový příjem se tak podle soudu pohybuje kolem 50 tisíc korun. Za dům, v němž žije, platí hypotéku 12 tisíc.

Z písemného rozsudku vyplývá i několik zajímavostí. V době, kdy spolu manželé žili (brali se v listopadu 2007), měla dostávat Petra Paroubková na domácnost 90 tisíc korun měsíčně. „Tyto peníze dával (Paroubek) do firmy obchodních partnerů, kteří údajně matku (dítěte) vypláceli. V době vedení společné domácnosti matku vypláceli různí obchodní přátelé otce,“ uvádí soudní dokument.

17. listopadu 2007

Také z něj plyne, že expremiér nakoupil v minulosti zlato, což nemůže dokladovat, které prodal v roce 2016 za 1,3 milionu korun.

Rozsudek zmiňuje i to, že v roce 2017 (kdy se vztah již rozpadl) prodala Petra Paroubková dům, který si manželé společně koupili v Řecku. Nemovitost byla napsaná na ni. Utržila za ni 180 000 eur. Část peněz použila na školné pro dceru. Ve stejném roce daroval Paroubek chatu ve Vraném nad Vltavou v hodnotě pěti milionů korun svému synovi.

Desetiletá dcera Paroubkových navštěvuje soukromou školu a závodně se věnuje plavání. „Matka nebyla schopna sdělit, jakou vynakládá průměrnou měsíční částku ve prospěch nezletilé... aktuálně již nedělá překladatelskou a tlumočnickou činnost, neboť ji to nebaví,“ napsala soudkyně do rozsudku.



19. září 2018

Paroubková se živí jako projektová manažerka. Faktury jí proplácela například společnost HTS Corporate Group trestně stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka (ten v písemném vyjádření pro soud popřel, že pro něj pracovala). Paroubková spolupráci ukončila poté, co se ocitl ve vazbě.

Spor o alimenty není jediným, který manželé vedou. V jiném řízení žádá Paroubková výživné pro sebe. „Chce padesát tisíc, ta částka je nepřiměřená,“ uvedl předloni expremiér. Soud v této věci zatím nerozhodl.



Jiří Paroubek zastával funkci premiéra od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Začátkem roku 2017 se manželství rozpadlo. Ani po třech letech soudních tahanic nejsou Paroubkovi rozvedeni.