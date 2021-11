Manželství Paroubkových je minulostí, rozvodové řízení trvalo 4,5 roku

„Ano, jsem rozveden,“ potvrdil redakci iDNES.cz Jiří Paroubek. Z justiční databáze vyplývá, že soud jeho manželství ukončil v pátek 19. listopadu. Žádost o rozvod podal bývalý premiér v březnu 2017.

„Trvalo to trošku dlouho, ale už to nechci komentovat. Je to za mnou,“ dodal Paroubek, který podle svých slov opouštěl jednací síň „s neutrálními pocity“.

Doplnil, že s manželkou již žádné soudní pře nevede. „Spory byly uzavřeny, udělali jsme dohodu o narovnání.“ O tom, zda by se mohl urovnat i jejich vztah, prý nyní nepřemýšlí. Stejně odpověděl i na otázku, zda šlo o jeho poslední manželství. „V tuto chvíli o dalším neuvažuji,“ tvrdí.

Předseda ČSSD Jiří Paroubek si jako pětapadesátiletý vzal o dvacet let mladší tlumočnici Petru Kováčovou 17. listopadu 2007 v Mariánských Lázních.

„Pro mě je na muži nejdůležitější intelekt. Pokud ho nemá, budu si s ním klidně povídat v kavárně, ale nemíním s ním trávit celý svůj volný čas. Na to jsem náročná. Nejvíc sexy na muži je mozek,“ vysvětlovala Kováčová před svatbou v rozhovoru pro MF DNES, co ji na budoucím manželovi zaujalo. V listopadu 2009 se jim narodila dcera Margarita.

Jiří Paroubek a Petra Paroubková (2013)

V manželství to začalo skřípat v průběhu roku 2016. Podle Paroubka se jeho žena změnila po mozkové příhodě, kterou prodělala v únoru 2015. „Po manželově nařčení z duševních a jiných nemocí jsem se hned nechala vyšetřit a veškeré výsledky dopadly skvěle,“ odmítla Paroubková.

V únoru 2017 vyhledali manželé odbornou pomoc u sexuologa Radima Uzla, ani ten však nedokázal jejich vztah restartovat. Vydrželi spolu už jen necelý týden.

„Připomínám, že jsme se dohodli, že to ještě zkusíme dva měsíce a pak se společně rozhodneme, jak dál. Ty ses rozhodla po šesti dnech,“ napsal tehdy Paroubek manželce v dopise, který zveřejnil.

2. prosince 2020

Média přetiskla i její vyjádření, kterým mu odchod vysvětlovala: „Jirko, nemohla jsem jinak. Taky jsem už nemohla dál. Poslední týdny jsem měla strach z tvých reakcí. Tlačil jsi na mě a psychicky mě vydíral. Nejspíš ti to nedocházelo. Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš. Kromě toho jsou tady tvoje tajemství. To už taky nezvládám. Stresy kolem tvé práce mě před dvěma roky málem zabily. To se nesmí kvůli Margaritce opakovat. Kvůli ní se musíme rychle domluvit na péči. Nemsti se jí, má tě ráda. Pořád o tobě hezky mluvíme a to se nezmění. Vždy tě budu mít ráda jako otce naší dcery. Já už ale nemůžu dál, ber prosím ohledy na můj zdravotní stav. Já, pokud to bude možné, ti vždy pomůžu.“

Během rozvodového řízení se jejich vztahy vyostřily. Vzájemně na sebe podávali trestní oznámení, obviňovali se z naschválů. Vedli řadu sporů, nejen majetkových třeba o nemovitosti, či dokonce o obraz, ale nedokázali se shodnout ani na péči o dceru a výživném. To všechno musely rozhodovat soudy. Rozvodové řízení se tím protáhlo na roky.

Byl to velký rozdíl oproti tomu, jak vypadal Paroubkův první rozvod s manželkou Zuzanou. Manželství skončilo v září 2007 hned u prvního stání. Jednání tehdy trvalo asi dvacet minut.