Paroubková prohrála spor o obraz. Tahanice trvala čtyři roky

Odvolání Petry Paroubkové, která ve sporu s manželem prohrála u první instance loni v prosinci, projednal odvolací soud ve středu odpoledne za necelých čtyřicet minut. K veřejnému zasedání dorazil jen bývalý premiér, jeho žena nepřišla.



„Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje,“ uvedl předseda senátu Zdeněk Stibral. Jeho kolegyně, soudkyně zpravodajka Iva Hubáčková, pak doplnila, že Paroubek prokázal, že je vlastníkem předmětného uměleckého díla.

Jde o litografii Adolfa Borna, kterou si Paroubek pořídil zhruba před dvaceti lety v době prvního manželství s chotí Zuzanou. Tehdy koupil dva obrazy tohoto malíře. Po rozvodu s první manželkou se dohodli, že si tato díla nechá on.



Po svatbě s druhou ženou Petrou a narození jejich dcery Margarity visela Bornova litografie v dětském pokoji. Když počátkem roku 2017 zkrachovalo i toto manželství, Paroubková v rámci stěhování obraz odnesla a manželovi ho odmítala vydat.

„Máme video. Připomněl jsem si, jak to vypadalo. Přišla se třemi bodyguardy a ti mi obraz odebrali,“ řekl iDNES.cz Paroubek.

Jeho manželka tvrdila, že umělecké dílo, o něž se vedl spor, patří dceři. Dostala ho prý na křtinách od manželů Grossových. Ukázalo se však, že Grossovi věnovali holčičce dílo jiného autora.



„Svědkyně (Šárka) Grossová výslovně potvrdila, že takový (Bornův) obraz dceři účastníků (manželů Paroubkových) nedarovali. Jméno Adolf Born jí dokonce vůbec nic neříkalo,“ připomněla soudkyně Hubáčková.

Několik svědků naopak uvedlo, že Bornovy obrazy visely u Paroubkových v době, kdy byl Jiří ženatý se Zuzanou.



„Pokud paní žalovaná (Petra Paroubková) tvrdí, že je to obraz dcery, tak jakým jiným způsobem se do rodiny dostal? Nikdy neřekla, že když ho nedostala dcera, tak že si ho někdy koupila ona, nebo ho od někoho dostala. A není pochyb o tom, že dcera dostala do vlastnictví jiný obraz,“ uvedla soudkyně.

Jiří Paroubek a Petra Paroubková u soudu (Praha, 18. dubna 2018)

Ve sporu proběhlo rozsáhlé dokazování a na jeho základě soudy obou stupňů uzavřely, že Paroubková zadržuje obraz neoprávněně a musí ho vydat. Má tak učinit do tří dnů od doručení písemného pravomocného rozsudku.



„Budu mít zase po čtyřech letech obraz zpátky. Má pro mě citovou hodnotu. Víc než nějakou majetkovou, finanční. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ uvedl bývalý premiér.



Věří, že jeho žena vydá Bornovu litografii dobrovolně. Pokud ne, může se obrátit na exekutora a dílo vymáhat jeho prostřednictvím. Petra Paroubková také musí manželovi uhradit náklady na právní zastoupení před soudy obou stupňů. Ty činí asi třicet tisíc korun.

Bývalý premiér dnes potvrdil, že manželství není stále rozvedeno. Zatím poslední soudní stání, na kterém mělo k finálnímu aktu dojít, se podle něj nekonalo z důvodu manželčiny nemoci.



Jiří Paroubek zastával funkci předsedy vlády od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Manželství se rozpadlo v roce 2017.