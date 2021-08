Přijal jsem pojetí, že všechno je vlastně snění, říká herec Jaroslav Dušek

Potkali jsme se po novinářské projekci snímku Mstitel, kde hraje básníka Mouku, a jelikož bylo v kavárně plno, usadili jsme se v přítmí prázdného kinosálu. „Máme to jako takový pobyt ve tmě,“ říkám a Jaroslav Dušek namítá: „Spíš v pološeru, tady se rozkoukáme rychle.“ Říká to zkušeně, protože za sebou již dva týdenní pobyty ve tmě má. A skutečně. Za chvíli bylo všechno jasnější – mohly za to však do značné míry spíš jeho odpovědi než přivyknuté oči…

Dějiny se vykládají na základě nesvárů a bitev, ne na základě doby, kdy se žilo v míru. Proč neučit o letech bez války? Jako bychom vkládali do našich myslí, že válka je vlastně něco nezbytného.