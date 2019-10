Jaromír Jágr poslal vzkaz z Las Vegas a předvedl se nahoře bez

„Las Vegas, točení klipu. Je to tu hezké, ale hrozná dálka a ještě ten devítihodinový časový posun. Den cestování, dva dny tady a pak zpátky. A v neděli nás Rytíři Kladno čeká Mladá Boleslav,“ napsal Jaromír Jágr ve středu na sociální sítě.



Vzkaz připojil k fotografii od bazénu, na které je nahoře bez, a fanynky tak mohou obdivovat jeho svaly. V netradiční roli herce se hokejista objevil už několikrát v minulosti.

Zahrál si například ve videoklipu Ewy Farne Na ostří nože, byl tváří šperkařské firmy, bavil v reklamě na Vodňanské kuře nebo jako tvář smartphonů značky Huawei ve spotu, kde si utahoval sám ze sebe s heslem Jardo, ukaž ho.

Jaromír Jágr je momentálně single, v létě však v jednom z rozhovorů prozradil, že novému vztahu se nebrání. Láska se však podle něj nedá plánovat. „Buď přijde, nebo ne,“ řekl hokejista.

Jeho bývalá partnerka modelka Veronika Kopřivová se nedávno svěřila s tím, jakou ženu by svému ex přála. Zmínila i to, že Jágrovou největší láskou je hokej a pro nový milostný vztah tak v jeho životě nejspíš není místo.