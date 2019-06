Láska se nedá plánovat, říká Jaromír Jágr po rozchodu s Kopřivovou

„Jedna věc je, že jsme něco oznámili. Druhá je, že to pro nás není čerstvé. Už jsme spolu nebyli delší dobu. Akorát jsme to nechtěli oznamovat. Nechtěl jsem řešit můj osobní život během naší baráže. Bál jsem se, aby to neovlivnilo náš tým, byla by to škoda. Vážím si toho, že Veronika to respektovala,“ říká Jaromír Jágr v rozhovoru pro pořad TOP STAR.



Novému vztahu se hokejista nebrání. „Láska se nedá plánovat. Láska buď přijde, nebo ne. Tak to vidím já a vždycky jsem to tak viděl,“ pokračuje Jágr, který byl jedním z mnoha hostů páteční oslavy 80. narozenin zpěváka Karla Gotta (79).

„Byl to jeden z nejkrásnějších večerů, které jsem kdy měl. A to si myslím, že jsem toho zažil strašně moc. Jediný Karel Gott dokáže lidi takto spojit,“ ocenil pojetí narozeninové oslavy hokejista.

Ten se na večírku potkal mimo jiné i se svou bývalou partnerkou Lucií Borhyovou (41). V roce 2004 přistihli fotografové Jágra, jak v noci přelézá plot, aby se dostal k moderátorce. Nakonec z toho byl jen letní románek.

Před Veronikou Kopřivovou měl legendární hokejista několik přítelkyň. Delší dobu žil s modelkami Ivou Kubelkovou, Andreou Verešovou a Innou Puhajkovou. Kratší vztah měl i s moderátorkou Nicol Lenertovou.

Veronika Kopřivová se před pár dny pokusila vyvrátit spekulace o tom, že ji nejbohatší český hokejista po celou dobu jejich vztahu sponzoroval. „Nejsem typ ženy, co stojí s nataženýma rukama a žije pouze z toho, co přinese druhý,“ napsala.

Jaromír Jágr a Veronika Kopřivová (1. září 2016)

Jaromír Jágr se s Veronikou Kopřivovou seznámil v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele Miroslava Dubovického, se kterým už strávila i dovolenou (více zde).



„S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ napsal k tomu pro Expres Jaromír Jágr.