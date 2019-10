Snad potká ženu, která to s ním bude myslet dobře, říká o Jágrovi Kopřivová

„Jaromír si musí asi udělat pořádek ve svém životě. Jeho hlavní náplní života je láska k hokeji. Až bude prostor v jeho životě pro další ženu a bude na to připravený, tak doufám, že potká nějakou, která to s ním bude myslet dobře, bude ho opečovávat a s kterou bude opravdu šťastný,“ řekla bývalá partnerka Jaromíra Jágra Veronika Kopřivová v rozhovoru pro pořad Top Star.

Podle Kopřivové je jedno, zda je partnerovi pětadvacet let, nebo je to padesátník. „Všechno je to o výchově, zkušenostech a energii, kterou ten člověk má. A samozřejmě i o tom, co v životě chce. Kolikrát jsou dnes kluci v pětadvaceti dál než čtyřicetiletí chlapi. Jsem spokojená s tím, co teď mám,“ pochvaluje si finalistka České Miss 2012.

„Jaromír je hokejová legenda. Pořád na něj nahlížím jako na sportovní ikonu a ne jako na bývalého partnera Veroniky,“ říká nový partner Kopřivové Miroslav Dubovický.



Jaromír Jágr v létě v jednom z rozhovorů prozradil, že novému vztahu se nebrání. Láska se však podle něj nedá plánovat. „Buď přijde, nebo ne,“ řekl hokejista.



Jaromír Jágr se s Veronikou Kopřivovou seznámil v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele Miroslava Dubovického, se kterým strávila dovolenou (více zde).



Před Veronikou Kopřivovou měl Jágr několik přítelkyň. Delší dobu žil s modelkami Ivou Kubelkovou, Andreou Verešovou a Innou Puhajkovou. Kratší vztah měl i s moderátorkou Nicol Lenertovou.