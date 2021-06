Ani u soudu to dnes není čistá hra, říká jachtař Křížek před nástupem trestu

„Je tam spousta věcí, které nejsou úplně čisté. Chci se k tomu postavit čelem. A varovat lidi, aby neskákali na špek stejně, jako jsem to udělal já. Žiji v tom devět let a poslední roky jsou hodně intenzivní. Výslechy u policie a podobně. V takovém světě se neumím pohybovat a nemám ho rád,“ říká David Křížek na úvod rozhovoru s moderátorem Mírou Hejdou.

„Všechno začalo v roce 2008. Vrátil jsem se tehdy z dvouposádkového závodu přes Atlantik. V té době ale přišla finanční krize. Řešil jsem, co budu dělat dál. Přišel můj tehdejší blízký kamarád a nabídl mi pomocnou ruku. Řekl, že mě naučí podnikat a budeme spolupracovat. Několik prvních projektů ale nevyšlo nebo bylo odsunuto,“ vzpomíná jachtař.

„Do vězení jdu proto, že jsem na sebe koupil pozemek u Neratovic na úvěr, který domlouval můj tehdejší přítel ještě s jedním člověkem. Měl to být podle plánu developerský projekt, při kterém mělo vzniknout několik domů. Přijel jsem tehdy, dostal jsem jen na podpis firmu i úvěr na 25 milionů korun. Veškeré smlouvy a odhady byly připravené, jen jsem podepisoval. Věděl jsem, že z toho budu mít procentuální zisk. Ale primárně pro zisk jsem to nedělal. Bral jsem to tak, že se pouštím s kamarádem do podnikání. Pak jsem později podepsal i druhý úvěr,“ říká Křížek s tím, že svou vinu vidí ve své naivitě a hlouposti.

„Moje vina je v tom podpisu. Svým podpisem, svou naivitou a blbostí jsem jim umožnil vyvést prostředky, což pak udělali. Byl to úvěrový podvod. Neměl jsem však peníze na právníky, abych to nějak dál řešil. Důvěřoval jsem jim a věřil jsem, že to nějak dopadne,“ popisuje.

Momentálně je podle Davida Křížka známo, kde peníze nakonec skončily a mnoho lidí je v souvislosti s případem postupně obžalováváno. Vyčíslená škoda je však podle jachtaře úmyslně velice nadhodnocena.

„Není tam úplně fér hra. Když si vezmu chování státního zástupce... Není to úplně čistá hra, říká Křížek. „Vidím se jako hlupák, který naletěl svému dobrému kamarádovi. Stal jsem se nástrojem trestného činu. Někdo mě popadl, spáchal se mnou zločin, zahodil mě a nechal mě v problémech,“ vysvětluje s tím, že termín nástupu výkonu trestu zatím nezná.



„Čekám na rozsudek vrchního soudu. Ten změnil původní rozsudek, kterým byl podmínečný trest. V celé kauze jsem původně dostal podmínku a pokutu 600 tisíc korun. Podle soudu bylo totiž evidentní, že jsem sám nic nezpronevěřil a nebudu tedy hnán k celé náhradě škody, nicméně musím být nějak potrestaný,“ říká s tím, že se na sobě snaží dál pracovat.

„Život nekončí, musím to nějak zvládnout. Dříve jsem věřil těm lumpům a byl jsem krátce v tom prostředí. Teď zase věřím právníkům. Snažím se žít každým dnem, dokud to jde. Moje manželka Lucie je velmi statečná. Dostáváme spoustu podpůrných zpráv ze všech stran. Mám dvě děti, dcera Lola je malinká. Synovi Davidovi je devět, to je na něco takového nejhorší věk. Hrajeme hry, kde on páčí mříže ve vězení s tím, že mě přijde zachránit,“ dodává se slzami v očích David Křížek.

