Ivoš mě pořád zkouší, říká o zesnulém manželovi Heidi Janků

„Manžel nikdy psa nechtěl. Kdyby viděl, jak tu s Edou válčím, asi by se smál. Eda je aktivní, běhá sem a tam a já mu dělám vrátného,“ uvedla zpěvačka, pro kterou je nejmilejším místem sedačka v obýváku, kde má výhled do zahrady a má blízko ke dveřím na terasu.

Starost o dům Heidi Janků neděsí. Vyměnit žárovku si umí, přitlouct hřebíček také a na odborné věci si pozve firmu. Některé věci se jí jen tak přihodí a jak ona říká, Ivoš ji zkouší.

„Posílá mi různé zkoušky. Třeba mě nabádal, abych zavírala na zahradě vodu. Vždycky jsem si říkala: No jo, pan učitel. Tři měsíce po jeho smrti se mi povedlo vytopit garáž,“ prozradila zpěvačka.

„A další věc. Vysoušela jsem garáž a v tom teple mi v autě bouchla lahev s džusem. Na bílý vnitřek, kousky dužiny byly všude a ten smrad,“ smála se Heidi a do třetice přidala další nepříjemnou příhodu. „V bytě nesměly hořet svíčky, na to byl manžel hodně opatrný. Letos na Nový rok jsem si rozsvítila všechny svíčky i v takové kovové dóze na stole. A najednou cítím spáleninu. Podívám se na stůl a on fakt hořel. Stůl za dvacet ‚litrů‘ a má uprostřed vypálený důlek. Věřím tomu, že tyto zkoušky mi posílá Ivoš, abych byla obezřetná a případně se zocelila.“

Heidi Janků doufá, že si všechny nepříjemné události včetně zlomené nohy už vybrala a v klidu se bude moci věnovat své práci. Plánů má spoustu, jen je uskutečnit. Začala spolupracovat s muzikantem Adamem Pavlíkem, synem Věry Špinarové a Ivo Pavlíka.

Heidi Janků a její pes Eda Heidi Janků ukazuje vypálenou díru od svíčky.

„Dali jsme se dohromady s Adamem Pavlíkem, který mi postavil doprovodnou kapelu HeidiBand. Adam má promyšlený plán, jak by se měla naše kapela a moje zpívání vyvíjet. Já mu samozřejmě fandím a sobě také, ale vždycky mu říkám, že já nejsem Věra Špinarová, jsem jiná,“ uvedla.

Heidi Janků má s HeidiBandem za sebou už několik vystoupení a před sebou další poptávky na koncerty. Ohlasy jsou dobré a zpěvačka je tomu ráda. Ivoš by měl podle ní radost.