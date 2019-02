Příroda lidi nepotřebuje, lidé potřebují ji, míní Harrison Ford

Ford sice nevyslovil jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle agentury AP však zjevně na jeho adresu prohlásil, že vůdci na celém světě včetně USA popírají, nebo očerňují vědu, aby si udrželi své postavení a status quo. „Stojí na špatné straně dějin,“ řekl Ford před účastníky světového vládního summitu.

Trump opakovaně kritizuje debatu o změnách klimatu a poukazuje na situace, které podle něj této teorii odporují. Naposledy to udělal v pondělí, když tweetem komentoval vystoupení senátorky Amy Klobucharové. Tato demokratka z Minnesoty v neděli za hustého sněžení oznámila, že se hodlá ucházet o prezidentskou nominaci.

„Hrdě mluvit o boji proti globálnímu oteplování ve skutečné sněhové vánici, ledu a mrazivé teplotě - to je špatně načasováno,“ napsal Trump a dodal, že na konci svého vystoupení senátorka vypadala jako sněhulák. Klobucharová mu rovněž tweetem odpověděla, že věda je na její straně, že se těší na debatu s Trumpem o klimatu a že by ráda věděla, jak by v takové bouři dopadly jeho vlasy.

Harrison Ford patří k propagátorům ochrany přírody a na summitu před jeho projevem promítli video Příroda hovoří, v němž prosazoval ochranu oceánů. Ve svém vystoupení vyzval vlády, aby svou politiku opřely o „rozumnou vědu“.

„Myslím, že čelíme největší morální krizi naší doby. Největší důsledky ponesou ti, kdo za ničení přírody nesou minimální odpovědnost. Potřebujeme teď přírodu víc než kdykoli. Příroda lidi nepotřebuje, to lidé potřebují ji,“ řekl.

Před početným publikem, v němž byly hlavy států, své tvrzení dokládal argumenty. „Více než tři miliardy lidí závisejí na rybách jako na zdroji své stravy a živobytí. Proto musíme chránit čistotu vod. Země a moře budou odkazem, který zanecháme budoucím generacím. Musíme zakročit, než bude příliš pozdě,“ dodal.

Herec nemluvil jen o hrozbách, ale také o krásách přírody, například o mangrovnících, jež svým porostem pomáhají stabilizovat břehy vod. Ocenil Spojené arabské emiráty za to, že se snaží tyto rostliny na svém pobřeží chránit. „Sedmdesát pět procent měst stojí na pobřeží. Tající ledovce tato města a jejich obyvatele ohrozí. Co se týče oceánů, jež pokrývají 71 procent planety, neudělali jsme (pro jejich ochranu) dost,“ dodal Ford.