I ten nejsmutnější konec berte jako nový začátek, říká Halina Pawlowská

Když dáváte do novin rozhovor, neříkáte si v duchu, že byste to jako zkušená autorka povídek, knih, scénářů a bůhví čeho ještě sama napsala mnohem líp?

Někdy mě pak při čtení napadá, že bych věty sestavila jinak, ale kvůli tomu nemějte trému. Upřímně řečeno, při každém rozhovoru si říkám, co je krásnějšího než mluvit o sobě, vždyť je to báječné. (směje se) Navíc se redaktor tváří, že ho to opravdu zajímá, což je krásný pocit, protože třeba u nás doma, v mojí rodině, to nezajímá vůbec nikoho.