Sestru George Michaela našli mrtvou přesně tři roky po zpěvákově smrti

„Můžeme potvrdit, že Melanie zemřela velmi tragicky a náhle. Chtěli bychom požádat, aby bylo respektováno soukromí rodiny v této velmi smutné době. Více to nebudeme komentovat,“ uvedl rodinný právník John Reid.

Melanie našli bez známek života ve středu 25. prosince. Bylo to přesně tři roky poté, co kadeřník Fadi Fawaz našel George Michaela v jeho domě.

Melanie Panayiotou byla o rok mladší než George a byla pro něj velmi blízkým člověkem, často s ním cestovala na jeho turné po světě. Sestra Yioda je ze sourozenců nejstarší.

„Smrt není vyšetřována s podezřením na cizí zavinění,“ cituje mluvčího Metropolitní policie deník The Mirror.

George Michael, jehož skutečné jméno bylo Georgios Kyriacos Panayiotou, se proslavil ve skupině Wham! a později měl úspěšnou sólovou dráhu. Mezi jeho největší hity patří Wake Me Up Before You Go Go, vánoční klasika Last Christmas, Faith, One More Try, I Want Your Sex, Father Figure, Freedom a další. Zemřel ve věku 53 na selhání srdce, a trpěl také ztučněním jater.