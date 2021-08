Dělám jen skřeky a mluvím sprostě, směje se Eva Samková při vzpomínce na tenis

Eva Samková si v poslední době vyzkoušela spoustu věcí – třeba maličkou roli v komparzu filmu Poslední závod nebo tenisovou exhibici. Teď už se soustředí na zimní olympiádu a přeje si, aby se po covidu vrátilo ke sportu co nejvíc dětí.

Vy profesionální sportovkyně a váš přítel Marek Adamczyk herec - sportujete spolu?

Můj přítel je poměrně velký sportovec. Na to, že není ze sportovní rodiny, tak teď se mnou chodí na tréninky, na atletiku, do posilovny, jezdíme společně hodně na kole. A díky tomu můžeme spolu trávit více času. Vlastně by se dalo říct, že když zrovna není zavalený nějakou jinou prací, tak chodí každý den něco dělat.