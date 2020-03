Mocného démona nakonec zkrotila. Dnes je Eva Holubová studnicí inspirace

Přestože herečka Eva Holubová nedávno oslavila jednašedesáté narozeniny, rozhodně se z ní nestává seniorka, která přemýšlí, co bude dělat v důchodu. Naopak srší energií snad víc než kdy dřív. A do svého života pouští nové lidi, věci i nápady. Cvičí jógu, běhá, nevyhýbá se ani tak extrémním zážitkům, jako je třeba otužování v rybníku – teď, kdy se my ostatní choulíme do čepic a kabátů.