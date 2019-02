Před dvaceti lety se Češi více smáli, myslí si Emanuele Ridi

Když řeknu Itálie, co kromě svého domova si hned vybavíte?

Kořeny, koření, vůně, moře, barvy. A dobré jídlo i pití.

Už jste v Česku hodně let. Jak se vám kdysi opouštěla Itálie?

Tenkrát se mi neodjíždělo smutně. Psal se rok 1992. To byla doba, kdy byli všichni v tehdejším Československu vysmátí. Taková ta euforie. Řekl bych, že těžké je to teď. Hlavně v zimě si často a rád vzpomenu na slunnou Itálii, západy slunce...

Italská kuchyně je zdravější než ta Česká. Je něco, co v Česku vůbec nejíte?

Těstoviny s mákem. To je pro mě jako kudla mezi žebra. Ale jinak se v Česku kvalita jídel hodně zlepšila. Mladí kluci už dnes nad vařením přemýšlejí.

Jaké byly u vás vlastně Vánoce? Slavíte je klasicky česky?

Ne. Pro mě je Štědrý den 25. prosince. Ryby sice doma jíme, ale ne kapra. Cukroví se u nás také nedělá. Máme bábovku „panettone“, což je miliarda kalorií s máslem a cukrem, vynikající věc. Víme, že Vánoce přinášejí nejen dárky, ale i kila navíc. Ale u nás v Itálii se většinou nepeče, vystojí se místo toho fronta v cukrárně. Každopádně nejkrásnější na italských svátcích je, že je celá rodina pohromadě. To se mi na Italech líbí, pokora a úcta ke svým předkům.

Jak teď řešíte kila nabraná po úžasné bábovce?

Opět jídlem. Ale takovým tím zdravým. Lehká snídaně a pak sedm, osm kilometrů běhu. Obídek, odpoledne si dám saunu a večer jen lehce víno a druhý den zase běh. A tak dále.

Pro širokou veřejnost jste Ital v kuchyni. To je jistě příjemné.

Ano, jsem hrdina s vařečkou. Jsem šťastný a vděčný za příležitost, kterou jsem tu dostal. Můj kuchařský seriál je oblíbený. Snad jsem zůstal pro všechny stejný. Takový, jaký jsem. Normální člověk se srdcem na pravém místě. Pro přátele Manú.

Manú jste si asi oblíbil, když se tak jmenuje i vaše restaurace.

To ano, je to hezké, milé a nijak urážející. Od ledna 2016 Manú vítá hosty v horním cípu Dětského ostrova. Myslím si, že je to jedno z nejkrásnějších míst v Praze. Opravdu stojí za to tam přijít nejen na dobré jídlo, ale i na ten nádherný výhled.

Poradíte recept na skvělé jídlo, kterým zaručeně uchvátím svůj protějšek na svatého Valentýna?

To je jednoduché. Kupte nejdražší suroviny, z těch uvařte vaše oblíbené jídlo a všichni budou koukat, co to je za delikatesu!