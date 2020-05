Andrea Pomeje brojí proti hormonální antikoncepci a přiznala potrat

„Za přirovnáním, že dlouhodobé užívání HA (hormonální antikoncepce) je do těla větší zásah než interrupce, si stojím! Užívala jsem HA sedm let, bojovala s propady nálad a úzkostmi! O těžce narušeném lymfatickém systému a špatné srážlivosti krve nemluvě! Pojďme se na to podívat z jiné strany. Před 40 lety žádná žena neužívala HA, ale taky žádná žena neměla problémy se štítnou žlázou ani závažné psychické problémy, je zde velmi úzká souvislost!!!!“začala Andreje Pomeje svůj příspěvek na Instagramu.

Dýdžejka dále vyjmenovala, jaké nejrůznější potíže podle ní hormonální koncepce způsobuje. Zmínila, že oslabuje všechny žlázy s vnitřní sekrecí, po velkém úbytku vitaminu B a vápníku s hořčíkem vznikají problémy s psychikou, dále podle ní ničí nadledvinky, ženy trpí na záněty a jiné gynekologické problémy, zahušťuje krev a tím pádem je velká pravděpodobnost trombózy.

„Migrény! Zvýšení krevního tlaku! Poruchy jater! Zadržování vody v těle poškozuje ledviny! V roce 2008 byl syntetický estrogen zařazen mezi karcinogeny, který způsobuji rakovinu! Opravdu nestojí za to místo pilulky se vrátit k zodpovědnosti?“ napsala.

„Není chybou spíše to, že rodiče se nedokážou otevřeně bavit o sexu se svými dětmi? Vychovat muže, který bude chtít ženu i sebe chránit!? Byla jsem také na přerušení těhotenství a řadím to mezi jeden z mých nejhorších zážitků. Na druhou stranu o tom mohu velmi podrobně vyprávět mé dceři až bude dospívat!“ dodala.

Andrea Pomeje má z manželství s Jiřím Pomejem dceru Annu (6). Herec a producent zemřel v roce 2019 na rakovinu, bylo mu 54 let. Dýdžejka, která kvůli hercově nemoci pozastavila rozvod, chodí s klempířem Petrem Plačkem (39).