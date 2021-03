Věkový rozdíl nevnímám. Fyzicky ani mentálně, říká Jágrova přítelkyně

Mnoho lidí zajímá, kdo je ta tajemná dívka vedle Jaromíra Jágra...

Kdo je tajemná dívka? Tajemná dívka je Dominika, holka z Příbrami, která se od sedmnácti let věnovala modelingu, lítala po světě a teď se nějakou náhodou dostala do českých novin a plátků.

S jakou světoznámou značkou jste měla možnost jako modelka spolupracovat?

V posledních letech jsem působila hlavně v Miláně. Tam jsem pracovala pro značku Jimmy Choo, která mi přirostla k srdci nejen tím, jak vypadají její boty. Skvělý byl i celý tým lidí, který se tam o vše staral. Vždy jsem se tam moc ráda vracela. I teď jsme v kontaktu, takže to byla pro mě taková srdcová záležitost.

Bojíte se, že budete trošku pod drobnohledem, vzhledem k tomu, že jste ve vztahu s naším nejslavnějším hokejistou?

Já bych neřekla, že se bojím. Když jsme se s Jaromírem seznámili, tak jsem s tím musela počítat. Teď tou situací jaká je, jsem to ještě nemohla pocítit na sto procent, bych řekla. Protože přece jen žádné akce momentálně nejsou, nedá se chodit na večeře a nedá se vlastně chodit nikam. Takže teď ten drobnohled není až takový... Ale počítám s tím, že se to v budoucnu asi změní a bude to tak.

Jste společenský člověk, nebo si raději doma dáte víno a otevřete knihu?

Jsem společenská, ráda se bavím. Ráda si dám to víno, ale ráda si ho dám někde v restauraci nebo v nějakém hezkém a útulném baru. Ale jsou i dny, kdy jsem raději doma klidně i úplně sama. Něco si přečtu, nebo si pustím hudbu a mohu tak nad sebou a nad vším možným přemýšlet.

Jaromír Jágr

Jak moc šikovná jste kuchařka?

Já se přiznám, že jsem dříve nevařila skoro vůbec. Jak jsem byla pořád někde na cestách, tak pro mě bylo vždycky nejjednodušší si zajít do restaurace nebo si nějaké jídlo objednat. Až minulý rok, když nastal první lockdown, tak jsem si řekla, že je ta pravá chvíle se do toho pustit. Takže jsem začala vařit i péct. Snažím se dělat zdravá jídla. Nedělám takovou tu českou klasiku, spíše středomořský styl a Itálii, protože to je moje nejoblíbenější strava. Doufám, že těm, kterým to podávám, to chutná taky. Nikdo si ještě nestěžoval, tak snad se to dá jíst.

O Jardovi je známo, že si potrpí na knedlíky a svíčkovou…

To je pravda, ale maminka Jardy stále vaří. Takže on má tu českou kuchyni vždycky u rodičů, když tam je. A u mě má potom ty zdravé ryby, zeleninu a tak.

Hřeší se tedy u maminky?

Je to tak, ano.

Kde jste se vlastně s Jardou seznámili? Předpokládám, že na Tinderu to nebylo.

Na Tinderu určitě ne. Bylo to v mé poslední práci. Dělala jsem manažerku jednomu pražskému klubu a Jaromír tam přišel jako host. To bylo vlastně naše první setkání. Ale potom jsme se viděli až po několika měsících. A to díky našim společným přátelům.

Dominika Branišová

Pociťujete věkový rozdíl mezi vámi? Nebo není znát?

Tak vzhledem k tomu, že Jarda pořád hraje hokej i v jeho letech, tak já tam nějaký věkový rozdíl ani fyzicky ani mentálně moc nevidím. (smích)

Co ráda děláte, když se potřebujete stoprocentně odreagovat?

Běhám. Pro mě je běhání věc, která mě udržuje ve fyzické kondici. Ale zároveň je to něco, při čem dokážu úplně vypnout hlavu. Vypnout, když musím o něčem přemýšlet nebo zapomenout na nějaké situace. Tak tehdy si jdu prostě zaběhat a tu hlavu si tím neskutečně vyčistím.

Stávalo se vám v začátcích modelingové kariéry, že vás někdo tepal za to, jak vypadáte?

Nebylo to tak, že by mě vyloženě tepali za to, jak vypadám. Ale pamatuji si, když jsem poprvé letěla do Asie, do Jižní Koreji. Tam se mi zpočátku nějak nedařilo a majitel agentury, který s námi zároveň jezdil na castingy, mi neustále říkal, ať se jinak pohybuji, ať dělám to a to, ať se jinak učešu a namaluji a podobně. Takže na sebevědomí mi to úplně nepřidalo. Ale časem jsem se s tím naučila pracovat, že ne každému se líbí to, jak vypadám a prostě musím zůstat svá. A když se to někomu líbí, tak jsem ráda a když ne, tak nemáme důvod pak spolupracovat.

Jste hodně zcestovalá. Jak se vám líbí fakt, že jste se usadila v Čechách?

Musím říct, že pro mě je to teď trošku náročné, vzhledem k tomu, že jsem cestovala opravdu hodně, ať už to bylo kvůli práci, nebo za relaxem do tepla na víkend za sluníčkem. Musím říct, že mi cestování opravdu moc chybí a těším se, až se bude zase moci svobodně vycestovat.

Jaromír Jágr a Dominika Branišová ve Špindlerově Mlýně (2020)

Už jste s Jardou plánovali první destinaci, kam byste nejraději letěli?

Momentálně jsem v takové fázi, že bych ráda kamkoliv, kde bude sluníčko a teplo. Je mi to úplně jedno, kde to bude, v teple budu naprosto spokojená.

Nemáte ráda sychravo po česku?

Nemám, nemám. (smích)

Setkali jsme se v kadeřnictví Tomáše Arsova, kde jste pracovně. Je v pro vás jakožto modelku v současné koronakrizi složité sehnat pracovní zakázky?

Složité to určitě je. Jsem ráda, že se naskytla příležitost si zafotit s Tomášem, přišlo to po dlouhé době. Už jsem se modelingu poslední dva roky příliš nevěnovala. Ale teď jsem se vrátila natrvalo do Čech, kvůli svému vztahu i práci. To focení bylo po dlouhé době a musím říct, že jsem si to užila.

Tomáš má na mikině nápis „love“, tak jak moc vy dva k sobě máte blízko?

Já si myslím, že k sobě máme velice blízko. (smích) Jak už to Tomáš zmiňoval, tak my jsme spolu byli několikrát i na dovolené a většinou na nás vyšlo i to, že jsme spolu sdíleli pokoj, někdy dokonce i postel! (smích) Takže to asi hovoří za všechno, máme k sobě opravdu velice blízko.

Nehrozí tam žárlivost ze strany vašeho přítele?

Když jsme podnikali tyto výlety, tak jsem byla svobodná, takže nebyl důvod k žárlivosti z ničí strany. A teď… Ale měli jsme oddělené postele, aby to přece jen… Zkrátka aby byla jistota. (smích)