Soudy od cizích lidí na sociálních sítích neřeším, říká Jágrova partnerka

Setkáváme se v pražském akvaparku. Co tu fotíte?

Dominika: Navazujeme na předešlou spolupráci, kdy jsme s Tomášem Arsovem během února nafotili první společnou kampaň na vlasovou kosmetiku. Nyní jsme v akvaparku, protože Tomášův dlouhodobý sen je mít fotky pod vodou. Je to něco úplně jiného, a proto jsme tady.

Jak se modelka Dominika přemlouvá k tomu, aby se nechala perfektně nalíčit a pak se vše zničilo ve studené vodě?

Tomáš: Dlouhé přemlouvání to nebylo. Můj sen byl jednou fotit pod vodou a našli jsme výbornou fotografku Lucii Drlíkovou, která toto dělá. Výsledné fotky vypadají jako umělecké obrazy. Zeptal jsem se Dominiky, jestli do toho se mnou půjde, protože je to celkem náročné. Celý den jsme měli zkoušku, kde jsme trénovali výrazy pod vodou. Dnes, když se Domča líčila, ptal jsem se slečny vizážistky, jak to bude vypadat, až se namočí, protože jsem si představoval, že jí vše po obličeji úplně poteče. Ale make-up je voděodolný a bude se neustále upravovat. Pokud se toho nebudeme dotýkat, prý se nic nestane.

Jak vypadaly ty první výrazy, když jste se snažila otevřít oči a nějak se na objektiv pod vodou zatvářit?

Dominika: Můj výraz byl dost hrozný. Klukům to prý docela šlo, když si to zkoušeli. Ale já jsem se tak soustředila na všechny ty věci, jak vlastně dýchat nebo mít pod vodou otevřené oči, takže ze začátku ten výraz nebyl úplně ono. Když už jsem to udělala poněkolikáté, tak se to zlepšilo. Doufám, že na těch fotkách už to bude top!

Na jak dlouho dokážete zadržet dech?

Dominika: Naštěstí se vždy udělá jen pár fotek, takže není třeba minutu zadržovat dech. A hlavně se to dělá při výdechu, abychom klesli pod hladinu. Takže výdrž tam není až tak důležitá, Je to opravdu vždy jen na chvilku a hned se zase vynoříme zpátky.

Tomáši, vy to celé budete koordinovat v plavkách z vody?

Tomáš: Já naštěstí ne. Dominika má nádherné šaty šité na míru přímo na ni. Jde tam hlavně o dobře vybrané materiály, aby to v té vodě vypadalo hezky. Já budu také oblečený, takže svlékat se nebudu, za což jsem velice rád. (smích)

Jaký je váš momentální vztah k sociálním sítím?

Dominika: Můj vztah k sociálním sítím se moc nezměnil. Stále je považuji za svůj pracovní nástroj. Sdílím jen minimum ze svého soukromí. I když jsem se vlastně vrátila na Instagram pár měsíců zpátky, tak mě to tam čím dál více přesvědčuje o tom, ať tam věci ze soukromí dávám jen minimálně, protože se toho hned chytí všichni možní i nemožní. (smích)

Ano, nedávno jste sdílela krásnou fotku s Jardou Jágrem. Zalekla jste se těch reakcí? Nebo přišly takové, které jste neočekávala?

Dominika: Ne, to ani ne. Reakcí jsem se určitě nezalekla. Vlastně nechávám i komentáře otevřené, nic tam nemažu, takže si tam každý může psát, co chce. Ale myslím, že soukromí je věc, která je jen mezi námi dvěma a veřejnosti to nechci tolik ukazovat.

Nevím, jestli jste to postřehla, ale bývalá partnerka Jaromíra, modelka a moderátorka Inna Puhajková posvětila váš vztah, a dokonce řekla, že jste jí sympatická...

Dominika: Ano, zahlédla jsem to. Určitě je to milé, přečíst si vlastně od neznámého člověka, že na něj působím sympaticky. Já ji také osobně neznám, ale přijde mi velice sympatická, takže je to oboustranné.

Jaromír Jágr a Dominika Branišová ve Špindlerově Mlýně (21. června 2020)

Tomáši, co říkáte z role nestranného pozorovatele na to, že je Dominika se sociálními sítěmi opatrná a nesnaží se zbytečně zviditelňovat?

Tomáš: Vím, že je to v dnešní době potřeba, zvláště v naších pozicích. Domča je modelka, já kadeřník. Je potřeba, abychom ukázali lidem, že jsme stále naživu. Ale vnitřně s tím trochu bojuji. Včera mi zrovna říkal jeden známý, že si smazal Instagram. Musím říci, že jsem mu vnitřně záviděl. Tu svobodu, to odlehčení.

Myslím, že sociální sítě se mnohdy zvrtnou v takovou nekontrolovatelnou věc a lidé hodně rádi a snadno píší různé hejty a nenávistné komentáře. A ono je to jednoduché, když jsou na té druhé straně. Když někdo potřebuje řešit takovéhle věci, ať přijde a řekne nám to do očí. A on nikdo nepřijde. Takže mi vadí ta neupřímnost. Nejsem influencer a asi nikdy nebudu. Řeším sítě hodně pocitově.

Považujete Instagram za toxické prostředí?

Dominika: Určitě. Lidé se tam skrývají za anonymitou. Většina těch nenávistných komentářů, co mi chodí, je buď z anonymních profilů, kde lidé nemají fotky, ani svoje jméno. Takže si ke mně chodí vylévat svou zlost nebo nespokojenost s vlastním životem. Ale na druhou stranu je to každého rozhodnutí, co na sociálních sítích bude sdílet, takže když tam sdílíte od rána do večera, co děláte, pak se nemůžete divit, že je to propíráno v bulváru a v médiích a že se tam k tomu lidé vyjadřují.

Jste sebevědomá modelka, ale nikdo nemá nekonečné sebevědomí. Zanechávají ve vás něco ty negativní ohlasy?

Dominika: Ne. Už jsem několikrát říkala, že to, co tam píší cizí lidé, kteří mě vůbec neznají, v životě mě nepotkali a soudí mě na základě fotek, nebo rozhovorů, to pro mě vůbec není důležité. Důležité je, co si myslí moje rodina a pár blízkých přátel, které mám. A ten zbytek neřeším.

Myslíte, že přespřílišná „odbornost“ a komentování je specialitou Čechů?

Dominika: Určitě se liší to, v jaké to je kde míře, ale nevím. Já ani nesleduji zahraniční hvězdy nebo celebrity. Takže přesně nevím, jak to je. Ale myslím si, že to je podobné po celém světě.

Tomáši, řekl byste, že jsme nepřejícný národ?

Tomáš: Nepřejícný ne. Mám přítele, který pochází z Dubaje a často tam trávím čas, takže mám obrovské porovnání se zahraničím. Myslím si, že Češi jsou tak trošku závistiví a nechci říci, že nepřejícní, ale spíše trošku vypočítaví. Dříve jsem si říkal, že je to třeba jen nějaká bublina, která je kolem mě. Tím, že se někdy objevuji v televizi a v médiích, mám pocit, že v České republice se úspěch neodpouští.

Kdekoliv v zahraničí vám lidé budou gratulovat, přát a budou se ptát, jak to člověk dokázal, aby se tím inspirovali. A v České republice jsou stále lidé, kteří budou přemýšlet hlavně nad tím, jak vás zničit nebo co by mohli udělat, aby se vám nedařilo. Já mám ale tvrdé a ostré lokty a nedám se.

Připadá vám někdy, Dominiko, že jste udělala chybu, když jste vztah s Jaromírem Jágrem veřejně odtajnila?

Dominika: Neodtajnila jsem ho veřejně, odtajnila ho za mě média minulý rok. (smích) Kdyby to bylo na mě, tak jbych to nikde úplně neprezentovala. Ale nemyslím si, že to byla chyba. Dala jsem tomu skoro rok, abychom si ten vztah užili. Nebo užili... Abychom ho měli jen mezi sebou a Jaromír s tím neměl problém. Řekl mi, ať se rozhodnu podle sebe a podle svých pocitů. Chápe, že kvůli té pracovní stránce je to prostě důležité.