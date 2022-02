O svatbě se bavíme spíše v legraci, říká Jágrova Dominika

Fotíte celou módní kolekci, jste nalíčená a oblečená nezvykle do gothic rockového stylu. Jak se v tom cítíte?

Je to změna, zas něco úplně jiného. A teď, když jsem se viděla v zrcadle, tak bych se asi ani nepoznala. Ale je to hezké, líbí se mi to.

Jste ráda, že fotíte v pohodlí ateliéru? Když jsme s vámi točili posledně, tak jste fotila pod vodou.

Jsem hlavně ráda, že fotíme v teple. Jak říkáte, to minulé focení pod vodou… Bazén nebyl úplně vyhřátý na ideální teplotu, takže jsem se klepala ještě dva dny potom.

Vstoupila jste do roku 2022 pravou nohou? Jste spokojená s tím, co se zatím děje?

Za sebe musím říct, že ano. Nedělala jsem si nějaké plány, předsevzetí, ale všechno zatím jde tak, jak má.

Ráda cvičíte, potkala jste ve fitness centru takzvané ledňáčky?

Chodím cvičit opravdu skoro každý den, protože mě to hrozně baví, chodím se tam odreagovat. Do mého fitka nechodí moc lidí, takže tam nebyl takový boom, že by se tam navalilo x desítek lidí. Ale je mi jasné, že v některých větších fitkách se do toho lidi začátkem roku pustili.

Musela jste se naučit mít ráda nějakou část svého těla?

Když byla první vlna covidu, tak jsem měla nějaké úrazy. Začala jsem běhat a třikrát se mi vrátil zánět achillovky, takže jsem byla asi šest týdnů úplně mimo, nemohla jsem chodit ani na procházky. Trošku jsem se zakulatila všude a teď teprve se mi to podařilo dát dolu. Dala jsem si to jako prioritu na konci minulého roku, takže teď už jsem ne úplně spokojená, ale už je to lepší. Už se cítím lépe.

Pečoval Jaromír Jágr o vás v období indispozice?

Ono to bylo vlastně v mezidobí, než jsme se poznali. A potom, i když jsme byli spolu na začátku, tak mi pomáhal.

Kdo nosí více snídaně do postele? Asi vy předpokládám...

(smích) Přiznám se, že jsem mu snídaně do postele ještě nedělala. Když většinou ráno jezdí na tréninky, ani moc nesnídá. Dá si tak rychlé kafe a potom jede pryč. Takže snídaně do postele nenosím.

Jaromír Jágr

Hlídáte si vzájemně životosprávu?

Teď jsem si ji začala hlídat, protože jsem jídlo nikdy nijak moc neřešila. Ale jak jsem se chtěla dát znovu dohromady fyzicky, tak jsem se začala o stravu více zajímat. Začala jsem do toho i Jardovi trochu kecat, ale to se mu úplně nelíbí. Takže mu dělám, co má rád, českou klasiku a já si dělám zdravější jídla.

To musíte zvládat knedlíky na jedničku.

Knedlíky ani ne. Ale miluje smažené řízky. Vždycky, když udělám řízky na tři dny, je spokojený.

Teď tady fotíte i svatební šaty. Zasnila jste se, jaké by to bylo si v nich stoupnout před oltář?

Nevím. nejsem moc romantický typ, tak jsem se nezasnila. Ale musím říct že šaty od Zuzky Lešák Černé se mi moc líbí, takže si umím představit, že bych si je jednou na sebe třeba vzala. Ale není to teď určitě na pořadu dne.

Když jste na Instagramu, tak svatební tématiku nelajkujete?

Ne. (smích) Mně se to líbí, ale vždycky jsem říkala, že až budu mít svatbu, tak to bude někde na pláži. Budu tam jenom já a ženich a žádná velká sláva okolo toho.

Zuzana Lešák Černá a Dominika Branišová

Mluvila jste s Jardou, třeba velmi nenápadně, o tom, jestli to vůbec někdy plánuje?

Nevím, co plánuje, ale já se do toho taky úplně neženu. Do dětí, nebo do vdávání, takže nijak jsme to neřešili. Jako bavíme se o tom, ale spíše v legraci. Nejsou to nějaké plány do budoucna.

Myslíte si, že na to vůbec přijde čas? Teď se asi honíte za kariérou, vybudovat si zázemí…

Kdo honí kariéru? Já, nebo Jarda? (smích)

Vy.

Nikdy jsem to neměla tak, že bych se honila za kariérou. Vždycky jsem chtěla mít spokojený domov, partnera, takže to není pro mě priorita. Nevím, nechávám to prostě plynout. Nedokážu říct, jestli to bude za rok, za tři, za pět.

Ale je pro vás důležité mít při důležitých životních krocích jisté zázemí.

To určitě je důležité, každopádně.

Jak se spolupracuje s českou návrhářkou? Máte možnost porovnání se zahraničními návrháři.

Se Zuzkou Lešák Černou je to víc osobnější, protože návrháři v zahraničí mají kolem sebe většinou velký tým, takže většinou se ani nesetkáte přímo s tím člověkem. Ale Zuzka mě sama oslovila na Instagramu, jestli bych měla zájem s ní spolupracovat a musím říct, že jsme si sedly hned od první chvíle. Takže už plánujeme, že spolu i někam vyrazíme mimo práci.

Přijdete si tu jako princezna? V zahraničí je kolikrát zacházeno s modelkami jako s věšákem na šaty.

Jako princezna bych neřekla, ale přístup je samozřejmě trošku jiný, příjemnější. Zrovna jsem se bavila s vizážistkou, že když jsem byla v Číně, tam jsem zažila asi už úplně všechno. Takže tady nějaké lehké zatahání za vlasy mě nemůže vůbec rozhodit.

Povězte nám, jaký horor máte za sebou?

Už je to devět let zpátky, ale pamatuji si, že mi tam jednou dělali vlasy, natupírovali, navlnili, zalakovali a pak si rozmysleli, že vlastně chtějí ulíznulý culík, takže mi to rvali zpátky. Ono by se toho našlo víc, ale tohle mi utkvělo v paměti hodně.

Tak asi proto upřednostňujete práci v Česku.

Jo, určitě. Do Asie? Tam už by mě pracovně asi nikdo už nedostal! (smích)