Radost u atletů. Helceletovi očekávají druhého potomka

„Tři sportovci – čtvrtý na cestě,“ oznámila Denisa Helceletová na Instagramu. Halová mistryně Evropy v běhu na 400 metrů překážek z roku 2011 tvoří posledních pět let pár s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem.



Ruku v ruce spolu poprvé odletěli na olympijské hry do Ria de Janeira 2016, ale na pokoji spolu ještě nebydleli. Nepovolil to trenér. „Asi abych ho před závody nevzrušovala,“ culila se tehdy atletka známá i pod dívčím jménem Ščerbová a poté Rosolová. Manželství s tenistou Lukášem Rosolem se však rozpadlo.



Helcelet požádal Rosolovou o ruku v listopadu 2017 v přímém přenosu při vyhlášení ankety Atlet roku, brzy nato běžkyně ukončila kariéru. „Čeká mě mnohem krásnější a taky náročnější kariéra - kariéra maminky,“ prozradila účastnice čtyř olympijských her.

V květnu 2018 se páru narodila dcera Evelin, o rok později měli svatbu. Vedle péče o dceru se Denisa Helceletová věnovala projektu tréninkových kempů pro děti Kemp vítězů.

Loni v létě prožila těžké období, když potratila. „Těšila jsem se, že se rozrosteme a bude nás o jednoho více, ale bohužel příroda to chtěla jinak. Zpětně vím, že to tak prostě mělo být. Některou ženu by to asi srazilo ještě více, mě to naopak nakoplo se sebou něco dělat,“ svěřila se na Instagramu s tím, že si bude nyní víc vážit sama sebe.



Povedlo se, na podzim budou Helceletovi čtyři. Ještě předtím bude těhotná sportovkyně fandit svému manželovi během letní olympiády v Tokiu.