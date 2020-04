Proklínala jsem pana Kuřátka, říká hlasatelka Lucie Křížková

Je to už 15 let, co se v České televizi rozhodli, že klasičtí hlasatelé jsou přežitkem. Jenže s nástupem koronaviru a zdlouhavé karantény se změnila situace. Nově zřízená stanice ČT3, která se lidem pokouší zlepšit náladu osvědčenými archivními pořady, oprášila i kdysi prestižní řemeslo. Hlasatelkou se tak znenadání stala i Lucie Křížková. Miss České republiky 2003 (tehdy ještě pod dívčím příjmením Váchová), modelka a moderátorka pořadu Sama doma.