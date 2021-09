Před sebevraždou mě dvakrát zachránily děti, svěřila se Bára Basiková

„Už jako malá jsem bývala často smutná a uplakaná, řekla bych až pesimistická. Později jsem navíc zjistila, že jako dítě jsem trpěla depresemi,“ svěřila se Bára Basiková v novém pořadu Povídej na CNN Prima News.



„Jsem z generace, kdy děti musely takzvaně držet hubu a krok. Nikdo se s námi nepáral,“ vzpomíná zpěvačka, která se s depresemi začala léčit až v dospělosti. Byla na tom psychicky tak špatně, že opakovaně uvažovala o sebevraždě.

„Dvakrát v životě jsem pomýšlela na to, že to tady zabalím. Poprvé tehdy, když jsem ještě neměla děti. Byl to těžký boj. Lékaři mi však pomohli si uvědomit, že mám celý život před sebou. Navíc jsem už tehdy toužila po dětech. To byl můj celoživotní cíl,“ popisuje Basiková.

Podruhé přišly myšlenky na sebevraždu v době, kdy už byla matkou. Pomyšlení na potomky ji však zachránilo. „Říkala jsem si, že jim to nemůžu udělat. Byl by to nesmírný zločin a obrovská chyba,“ říká trojnásobná matka. Kromě devětadvacetiletých dvojčat Anny a Marie má i dvanáctiletého syna Theodora.

S temnými stavy se Bára Basiková momentálně léčí pomocí antidepresiv. Říká, že je bude muset brát až do konce života. „Nestydím se za to a naprosto veřejně přiznávám, že beru léky. A zřejmě je to asi navždy,“ míní.



Třikrát rozvedená zpěvačka během rozhovoru také přiznala, že se před několika měsíci zaregistrovala na seznamce pod falešnou identitou. „Začaly mi chodit nabídky. Bylo to strašné. Odhlásila jsem se a řekla si, že nemá cenu lámat věci přes koleno. Nechám tomu volný průběh,“ dodala Basiková.