Rád bych se usadil, hledám tu pravou, říká Muž roku 2013 Antonín Beránek

Jaké úspěchy už máte za sebou?

Začalo to soutěží Mr. Look Bella v roce 2010. Následoval titul Muž roku 2013 a dvě další soutěže krásy, kde jsem měl také úspěch. Pak už jsem se věnoval čistě jen modelingu.

Jak vzpomínáte na vaše úplné začátky v oboru?

Už to bude skoro deset let. Beru to jako skvělou zkušenost. Otevřelo mi to dveře do světa modelingu, kde se pohybuji již delší dobu. I díky začátečnickým zkušenostem z různých soutěží, kde jsem byl vidět, stále získávám nové pracovní zakázky. Snažím si stále držet svou cenu.

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?

Asi světovou soutěž krásy, kde jsem skončil na šestém místě. Byla to velká škola. Ještě jsem předtím ani neseděl v letadle a tehdy jsem poprvé sám někam letěl. Neuměl jsem tenkrát ani tolik jazyk.

Máte představu, co byste dnes dělal, kdybyste tehdy nezačal s podobnými soutěžemi?

Vystudoval jsem na ekonomce bakaláře, takže možná něco v tomto oboru. České ekonomii se nyní docela daří a lidí je málo, takže jsem už o tom i přemýšlel. Pořád mě to však stále trochu více táhne k modelingu.

Uvažujete ještě o dalších soutěžích?

Měl jsem nějaké nabídky, ale soutěže už jsou mimo mě. Nechám to mladším a perspektivnějším. Už se držím jen modelingu.

Změnili se v něčem muži v soutěžích krásy během posledních deseti let?Myslím, že ani moc ne. Ti kluci, kteří o toto mají zájem jsou všichni dost podobný typ. Měli by být trochu extravagantní a rádi se předvádět. Já právě tento typ nejsem. Koukám se na to už po těch letech spíše z pohledu mentora a snažím se předávat dál své zkušenosti a připravit je na světové soutěže. Na těch se nám daří, za což jsem rád.



Zmínil jste, že nejste typ, který se rád předvádí. Na pozornost jste si tedy musel postupně zvykat?

Předvádění bylo pro mě vždy to nejtěžší. Jsem hodně introvertní a odmítám kvůli tomu i módní přehlídky. Většinou mám tak focení ve studiu s menším týmem lidí. Tak se cítím nejkomfortněji.

Můžete prozradit, co vás teď čeká?

V roce 2019 jsem byl tři měsíce pracovně v Šanghaji. V Číně jsem už strávil celkem dva roky. Teď navazuji kontakty v oboru v Praze a uvidím, jak to půjde. Podle toho se rozhodnu, co budu v životě dělat dál. Vidím to už spíše čistě na Česko.

Jak se vám daří skloubit osobní život s prací?

Bude mi třicet let a vztahy se mi moc nedaří. Když člověk stále někde cestuje, je to těžké. Rád bych se usadil. Mám byt v Brně, jsem tam spokojený a cítím se tam jako doma. Maminka by už taky ráda nějaké vnoučátko, takže teď je potřeba najít tu správnou slečnu.