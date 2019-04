Anne Hathawayová abstinuje, aby byla dobrou matkou a manželkou

„Pamatuji si to naprosto přesně. Byla to akce s přáteli, která se protáhla až do večera a celý den jsme popíjeli alkohol. Nikdy nebudu člověk, který se se sklenkou vína v ruce propije až do druhého dne. Tvrdě za to pak zaplatím. Nemám na alkohol chuť, k životu ho nepotřebuji. Alkohol vstřebávám dost špatně, a to se neslučuje s mateřstvím a manželstvím,“ svěřila se pro magazín Tatler.

Šestatřicetiletá herečka nyní vnímá svůj život jinak. Po narození syna se změnily její priority.

Na prvním místě je pro ni rodinná pohoda a čas strávený s manželem. A také jinak vnímá sebe samu.

Už se nesnaží držet diety, aby byla štíhlá a smířila se s tím, že se její tělo s přibývajícím věkem lehce zakulacuje. Léta nevzala do úst maso a dbala na to, aby přijímala v potravinách minimum cukru.

„Ano. Smířila jsem se s tím, že má moje tělo tvar hrušky a řeknu vám, žije se mi lépe,“ sdělila s tím, že je vděčná za život, který vede a za manžela, který stojí pevně po jejím boku a je jí velkou oporou.

Dokonce má i dokonalou radu na šťastné manželství. Dle Anne tajemství tkví v oddělených koupelnách, které si při stavbě domu přál hlavně její manžel.

„Myslela jsem si, že žertuje. Ale teď mu dávám za pravdu. Kdybychom se mačkali v jedné, asi bychom se kvůli tomu hádali. Můj muž je skvělý člověk. Milující a obětavý a mohu se na něj spolehnout,“ pochlubila se.