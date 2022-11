Nestresujte se zbytečně, nebojte se kritiky a užívejte si, říká Hathawayová

„Na začátku své kariéry jsem se tak moc bála, že něco pokazím, že jsem kvůli zbytečnému stresu propásla spoustu skvělých okamžiků, které jsem si mohla naplno užívat,“ říká Anne Hathawayová.

V začátcích kariéry byla herečka prý neustále velmi nervózní jen proto, že se bála, že by mohla udělat něco špatně. „Jsem teď ve fázi života, kdy vím, že když se mi přihodí něco pozoruhodného, je jedinečná příležitost si to vychutnat,“ popisuje.

Během rozhovoru se dotkla také pozitivních reakcí kritiků i fanoušků, kterých se jí dostalo v roce 2013 za její projev při přebírání Oscara za film Bídníci.

„Být na místě, kde si to mohu opravdu užít, mi připadalo jako opravdu pozitivní vývoj… Příliš tvrdě jsem celý život pracovala na tom, abych se viděla laskavějšíma očima, než abych obětovala svůj klid těm, kteří ho pro sebe ještě nenašli,“ uvedla herečka.

„Snažím už se nebát toho, co by mohli na cokoliv, co dělám říct ostatní lidé a soustředit se jen na to, abych si opravdu užívala svůj život. A tak by to měli dělat všichni,“ dodala.