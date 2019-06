I v dnešní době řešíme, jakou má kdo barvu, říká vítězka soutěže The Voice

Vítězka soutěže o nejlepší hlas v Česku a na Slovensku a matka tříleté dcery Annamaria d’Almeida se sice raduje z vítězství, zároveň se však diví. Čte o sobě pozoruhodné věci. Podle některých lidí je málo typicky česká.



„Diskuse na internetu jsem si po soutěži zakázala číst. Stejně jsem si je zakázala číst před porodem. Přesto jsem je pokaždé četla. Takže vím, co se psalo. Lidi psali, že jde o soutěž českých a slovenských zpěváků, tudíž jsem ji neměla vyhrát já. K tomu můžu říct jenom to, že jsem zároveň Češka a zároveň Slovenka, takže co do občanství je to v pořádku,“ říká Annamaria d’Almeida.

„Někdo psal, že šlo o nějaké protlačování a já vyhrála, aby se snad ukázalo, že jsme multikulturní národ nebo tak nějak. To mi přijde dost k smíchu. Takže vztah mých rodičů byl nějaký multikulturní projekt? Předem naplánovaný projekt? Zvláštní uvažování,“ dodává.

Maminka zpěvačky pochází ze Slovenska, tatínek z Beninu. Poznali se, když v Praze studovali vysokou školu, a začali spolu žít. „Já i můj bratr jsme se narodili na Slovensku. Jsem tedy slovenské národnosti, ale občanství mám české i slovenské. Teď žijeme všichni v Praze, ale tatínek hodně cestuje. Je obchodník, podnikatel. Manžel je Čech. Pražák jak Brno,“ říká zpěvačka v rozhovoru pro Magazín DNES.

Slovo černoška prý nevnímá jako urážku. Není prý ten typ, který by vymazával slova z knížek a snažil se tvořit nové výrazy.

„Ne že bych na tyto věci byla cimprlich, ale prostě mi přijde legrační, jak lidi pořád komentují, že každý vypadáme jinak. Říkám si, že i když žijeme v jednadvacátém století a umíme vyfotit ve vesmíru černou díru, některé věci se nemění. Pořád řešíme, jak kdo vypadá, jakou má barvu. Přitom jsme všichni jeden živočišný druh. Řešit, že někdo má více nebo méně pigmentu, mi přijde stejně směšné, jako kdybychom řešili, že někdo má hnědé nebo modré oči,“ říká zpěvačka.

Bez ohledu na vítězství v soutěži vystupuje Annamaria d’Almeida stále se svou kapelou The Brownies. „Hrajeme na různých tematických i soukromých akcích a na trzích. Přece nepřestanu dělat to, co mám ráda, jenom proto, že jsem vyhrála nějakou soutěž. Jen bych k tomu časem ráda začala dělat i své další, autorské věci,“ dodává.

VIDEO: Annamaria d´Almeida - Adele : When We Were Young | The Voice Česko Slovensko 2019: