Při smutných scénách se na povel nerozbrečím, přiznává Anežka Rusevová

Pamatujete se na moment, od kdy jste věděla, že chcete být jednou herečkou?

To si pamatuju docela přesně… Bylo to ve Stavovském divadle, kde jsem měla dětskou roli v představení Cymbelín. Byl to rok 1995. Asi jsem seděla v portálu u jeviště a s obdivem se dívala na pana Somra, paní Preissovou a Zuzanu Stivínovou a říkala si, že bych také takhle chtěla hrát. Hrát jsem si přála už od dětství, doma jsem pro své rodiče vymýšlela různá představení. Asi jsem to od nich tak trochu odkoukala, no. Vyrobila jsem si dokonce vstupenky a rodiče si je museli koupit. Myslím, že stály pětikačku.