Abych si mohla dopřát kachnu, musím na sobě pořádně makat, říká Verešová

Zatímco v Česku ji širší veřejnost začala sledovat hlavně v souvislosti s tím, že byla partnerkou nejslavnějšího českého hokejisty Jaromíra Jágra, lidé z módní branže Andreu Verešovou obdivovali coby vítězku prestižní soutěže Elite Model Look.

Po ní úspěšně působila několik let jako modelka v zahraničí, kde pracovala se slavnými fotografy a získala kontrakty s věhlasnými módními domy. V současnosti je matkou dvou dětí, moderuje, příležitostně hraje a věnuje se své módní značce. „V šatníku mi už dlouhou dobu chyběly originální, nadčasové šaty a modely z kvalitních látek, rozhodla jsem se založit vlastní značku,“ říká v rozhovoru pro 5plus2.

V záři reflektorů stojíte pěknou řádku let, vždyť titul Miss Slovensko jste vyhrála už v roce 1999. Přiznejte, napadlo vás tehdy, že byste se mohla na výsluní udržet tak dlouho?

Na začátku určitě ne. Nikdy nevíte, jak dlouho se vám bude dařit. Děláte pro to maximum, ale rozhodne vždycky osud. Proto se snažím udržovat v kondici. A to je obecná rada, které by se měly držet všechny ženy, ať dělají jakoukoli práci. Dodává to sebevědomí a sílu. Moje kariéra se dnes také transformovala. Nemůžete se nechat rozhodit a začít zpochybňovat sebe samu. Musíte jít za svým cílem, hledat nové možnosti a řešení, realizovat se v jiných oblastech.