Nahá Andrea Verešová: Na své tělo jsem patřičně hrdá. Nežijeme ve středověku

„Je zvláštní, že lidé i v současnosti přebírají různé archaické názory a předsudky a chovají se tak hloupě a pokrytecky a puritánsky! V dnešní době, kdy na nás z každého článku, reklamy a videoklipu křičí erotika, nahota a bohužel i násilí a vulgarita,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Andrea Verešová.

Do modelky a miss se v komentářích na sociální síti pustilo mnoho žen, kterým se nelíbilo, že zveřejnila fotografii, na které je zcela nahá. Jako matce jí podle nich takové chování nepřísluší.

„Jsem modelka a jsem na focení uměleckých aktů zvyklá. Pracuji na sobě a jsem na své tělo patřičně hrdá. Moc ráda se sama dívám na jiné krásné ženy a obdivuji je. Těší mě, když vidím úspěšnou, sebevědomou matku, která je pro ostatní inspirací. Krásné estetické fotky ženského těla mě neurážejí, ba naopak,“ pokračuje Verešová.

„Naštěstí už nežijeme v době kamenné, ani ve středověku, kdy se za to upalovalo. Mrzí mě, že právě ženy, krásné bytosti stejného pohlaví kritizují nejvíc. Proč považujete mateřství za stigma? Myslíte si, že mateřstvím pro ženu vše skončilo a má se automaticky vzdát své kariéry?“ ptá se modelka.

„Erotika a nahota jsou součástí šoubyznysu. Herečka a zpěvačka se na plátně může svlékat a milovat s cizím chlapem, ale modelka nemůže fotit umělecké akty? Jaký je v tom rozdíl? Mně to přijde ve filmovém průmyslu dokonce horší,“ míní modelka s tím a dodává, že je matka a je na to pyšná, ale s mateřstvím její život a práce neskončily.

„Nevidím důvod. Mezi klienty je o mě stále zájem, což mě těší. Na vrcholu se udrží jen ty nejlepší a nejprofesionálnější!“ dodala Andrea Verešová.

Modelka a miss pocházející ze Žiliny je držitelkou několika titulů v soutěžích krásy. V roce 1999 získala titul Miss Slovensko a po vítězství v soutěži Elite Model Look získala pracovní kontrakt v Paříži a úspěšně působila několik let jako modelka v zahraničí. Žila několik let v Paříži a v Miláně. Krátký čas působila v Londýně a v New Yorku a dalších světových metropolích. Studovala na francouzském lyceu a na právnické fakultě.

Andrea Verešová na obálce magazínu Playboy (duben 2010)

Do zájmu médií se dostala i díky svému vztahu s hokejovou hvězdou Jaromírem Jágrem. Zahrála si v několika filmech (Špindl 2, Perinbaba a dva světy, Panic je na nic) či v seriálu Svatby v Benátkách.

Je vdaná za o šestnáct let staršího podnikatele a advokáta Daniela Volopicha, mají dvě děti. Dcera Vanessa se narodila roku 2007, syn Daniel přišel na svět v roce 2009.