Lidé v showbyznysu by se měli očkovat, míní Taťána Makarenko

„Lidi, kteří pořádají akce, jsou v showbyznysu a cestují, se bez toho neobejdou. Nemusela jsem nad tím vůbec dlouho přemýšlet. Rozhodně očkování podporuju. Nejsem za to nikým placená jako influencer, abych děti a holky naháněla, že to je správná věc. Můj osobní názor je, že lidi v branži, ve které se pohybuji, bez toho nemůžou fungovat,“ řekla Makarenko.

Kromě práce a rekonstrukce bytu má na léto i další plány. Chce si oddechnout na dovolené s partnerem Martinem Pánkem, který podniká v gastronomii.

„S přítelem rádi cestujeme. Pojedeme i do Itálie, kde jsme byli loni. Přítel naplánoval úžasný harmonogram. Je úplné zlatíčko, že všechno za mě připravil. Za to jsem moc ráda. V bývalém vztahu jsem to měla tak, že jsem všechno plánovala já. Takže když z produkční činnosti v práci vypadnu domů, on to naplánuje,“ pochlubila se.

Pak bývalou modelku čeká cesta na Ukrajinu za rodinou, kde nebyla osm let. S maminkou poletí za příbuznými do Oděsy.